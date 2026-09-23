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BJP संगठन में बड़ा बदलाव: तावड़े, स्मृति से लेकर राम माधव तक, कई राज्यों में नए प्रभारी नियुक्त

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कई राज्यों में नए प्रभारी नियुक्त (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 23, 2026 at 9:44 PM IST

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भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने 28 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रभारी और सह-प्रभारी नियुक्त किए. विनय सहस्रबुद्धे को भाजपा की दिल्ली इकाई का प्रभारी बनाया गया, जामयांग नामग्याल और दर्शना जरदोश को सह-प्रभारी नियुक्त किया गया. विनोद तावड़े भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई के प्रभारी नियुक्त; जगदीश पटेल, मेधा कुलकर्णी, प्रदीप वर्मा और आनंद को सह प्रभारी बनाया गया. इसके अलावा भाजपा ने संजय भाटिया को राजस्थान प्रभारी नियुक्त किया, कविता पाटीदार और कुलजीत चहल सह प्रभारी नियुक्त. वहीं भाजपा ने बैजयंत जय पांडा को महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया; अमित मालवीय, सदानंद तनावड़े और कमलजीत सहरावत सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं. इसी तरह स्मृति ईरानी को हरियाणा एवं छत्तीसगढ़ के लिए भाजपा का प्रभारी बनाया गया जबकि हरीश द्विवेदी को बिहार और कर्नाटक तथा तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है.

भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने 28 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रभारी और सह-प्रभारी नियुक्त किए. विनय सहस्रबुद्धे को भाजपा की दिल्ली इकाई का प्रभारी बनाया गया, जामयांग नामग्याल और दर्शना जरदोश को सह-प्रभारी नियुक्त किया गया. विनोद तावड़े भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई के प्रभारी नियुक्त; जगदीश पटेल, मेधा कुलकर्णी, प्रदीप वर्मा और आनंद को सह प्रभारी बनाया गया. इसके अलावा भाजपा ने संजय भाटिया को राजस्थान प्रभारी नियुक्त किया, कविता पाटीदार और कुलजीत चहल सह प्रभारी नियुक्त. वहीं भाजपा ने बैजयंत जय पांडा को महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया; अमित मालवीय, सदानंद तनावड़े और कमलजीत सहरावत सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं. इसी तरह स्मृति ईरानी को हरियाणा एवं छत्तीसगढ़ के लिए भाजपा का प्रभारी बनाया गया जबकि हरीश द्विवेदी को बिहार और कर्नाटक तथा तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है.

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