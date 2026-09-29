असम, बंगाल और केरल में NIA की बड़ी छापेमारी, बांग्लादेशी आतंकी संगठन की साजिश नाकाम

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) असम के एक कट्टरपंथ मामले में असम, पश्चिम बंगाल और केरल के 16 ठिकानों पर छापेमारी की. इन 16 ठिकानों में से असम में 10, पश्चिम बंगाल में 5 जगहों पर और केरल में 1 जगह पर छापेमारी की गयी. यह मामला बांग्लादेश के आतंकी संगठन 'जमात-उल-मुजाहिद्दीन बांग्लादेश' (JMB) से जुड़े एक गुट 'इमाम महमुदर काफिला' (IMK) की सीमा पार आतंकी साजिश से जुड़ा है. यह कार्रवाई आतंकी रोधी एजेंसी द्वारा IMK (इमाम महमुदर काफिला) की आतंकी साजिश के मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के तीन महीने बाद हुई है. गुवाहाटी की विशेष एनआईए अदालत में दाखिल इस आरोप पत्र में आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे.