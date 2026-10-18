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कोलकाता हादसे को लेकर सामने आई बड़ी लापरवाही, माइक से हुई थी घोषणा- 'पंडाल गिर जाएगा, कृपया बाहर निकल जाएं'

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कोलकाता हादसे को लेकर सामने आई बड़ी लापरवाही (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 18, 2026 at 6:44 PM IST

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कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल में हुई भगदड़ मामले में बड़ी लापरवाही सामने आई है. अधिकारियों ने एक वीडियो के हवाले से दावा किया है कि हादसे से पहले वहां अनाउंसमेंट हुई, जिसें कहा गया कि पंडाल गिर जाएगा, कृपया बाहर निकल जाएं. इस अनाउंसमेंट के बाद लोगों ने प्रवेश द्वार से ही बाहर निकलने की कोशिश की, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ. अब जांच अधिकारी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये घोषणा किसने की और इसके पीछे मंशा क्या थी?  

चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में हुए हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग जख्मी हो गए. घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, इनमें 24 की हालत खतरे से बाहर है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की और सीनियर अधिकारियों से बात की. अमित शाह दो दिनों से पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं. वो दुर्गा पूजा पंडालों का दौरा करने वाले थे, लेकिन हादसे की वजह से उनका दौरा रद्द हो गया. 

कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल में हुई भगदड़ मामले में बड़ी लापरवाही सामने आई है. अधिकारियों ने एक वीडियो के हवाले से दावा किया है कि हादसे से पहले वहां अनाउंसमेंट हुई, जिसें कहा गया कि पंडाल गिर जाएगा, कृपया बाहर निकल जाएं. इस अनाउंसमेंट के बाद लोगों ने प्रवेश द्वार से ही बाहर निकलने की कोशिश की, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ. अब जांच अधिकारी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये घोषणा किसने की और इसके पीछे मंशा क्या थी?  

चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में हुए हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग जख्मी हो गए. घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, इनमें 24 की हालत खतरे से बाहर है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की और सीनियर अधिकारियों से बात की. अमित शाह दो दिनों से पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं. वो दुर्गा पूजा पंडालों का दौरा करने वाले थे, लेकिन हादसे की वजह से उनका दौरा रद्द हो गया. 

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