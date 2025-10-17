छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 210 नक्सलियों ने सरेंडर किया. सरेंडर करने वाले नक्सलियों को संविधान की प्रति देकर स्वागत किया गया. नक्सलियों ने पुलिस को 153 हथियार भी सौंपें. जिनमें AK-47,इंसास राइफल सहित कई बड़े हथियार सामिल हैं.

सरेंडर करने वालों नक्सलियों में बड़ा नाम रूपेश का है, जो सेंट्रल कमेटी का मेंबर था. इसके अलावा दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य, डिवीजनल कमेटी मेंबर, एरिया कमेटी मेंबर समेत बड़े कैडर के नक्सली शामिल हैं. इन नक्सलियों को 4 बसों में भरकर लाया गया. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया.

बस्तर के प्रमुख समाज मांझी और चालकी, जिनकी प्रमुख भूमिका बस्तर दशहरे में होती है. इन्होंने गुलाब का फूल देकर समाज की मुख्यधारा में इनका स्वागत किया.