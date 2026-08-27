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मणिपुर के कांगपोकपी में बड़ा उग्रवादी हमला: नागा समुदाय के 4 लोगों की मौत

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मणिपुर के कांगपोकपी में बड़ा उग्रवादी हमला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 27, 2026 at 9:20 PM IST

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 मणिपुर के कांगपोकपी जिले में गुरुवार को हथियारबंद उग्रवादियों के एक घात लगाकर किए गए हमले में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई. अधिकारियों ने बताया कि यह हमला मकुई अशांग और थाबम्बा नागा के बीच एक सुनसान इलाके में हुआ, जहां उग्रवादियों ने एक गाड़ी को निशाना बनाया. हमले के बाद से एक अन्य व्यक्ति लापता है. मारे गए सभी चार लोग लियांगमई नागा समुदाय के थे और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इस हत्याकांड के विरोध में नागा पीपल्स ऑर्गनाइजेशन (NPO) ने सेनापति जिला मुख्यालय शहर में दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को जबरन बंद करा दिया है. हत्या के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है.

 मणिपुर के कांगपोकपी जिले में गुरुवार को हथियारबंद उग्रवादियों के एक घात लगाकर किए गए हमले में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई. अधिकारियों ने बताया कि यह हमला मकुई अशांग और थाबम्बा नागा के बीच एक सुनसान इलाके में हुआ, जहां उग्रवादियों ने एक गाड़ी को निशाना बनाया. हमले के बाद से एक अन्य व्यक्ति लापता है. मारे गए सभी चार लोग लियांगमई नागा समुदाय के थे और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इस हत्याकांड के विरोध में नागा पीपल्स ऑर्गनाइजेशन (NPO) ने सेनापति जिला मुख्यालय शहर में दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को जबरन बंद करा दिया है. हत्या के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है.

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