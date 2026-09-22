तेलंगाना के आदिलाबाद रिम्स अस्पताल में भीषण आग, 2 नवजात की मौत, 25 बच्चों को बचाया

तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में स्थित रिम्स अस्पताल में बीती रात भीषण आग लग गई. ये आग नवजात शिशुओं के वार्ड SNCU में लगी. हादसे में 2 नवजातों की मौत हो गई, जबकि 25 बच्चों बचा लिया गया है और उन्हें दूसरे प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया गया है. बताया जा रहा है कि सोमवार आधी रात को अस्पताल के SNCU में एक AC यूनिट में धमाका हुआ. तब तक घटना का पता चला तब तक पूरे इलाके में घना धुआं फैल गया और वहां अफरातफरी की स्थिति पैदा हो गई. उस वक्त इनक्यूबेटर में 27 नवजातों का इलाज चल रहा था. खिड़की के शीशे तोड़कर बच्चों को तुरंत बचाने की कोशिश की गई. लेकिन तब तक एक बच्चे की मौत हो चुकी थी. बाकी गंभीर हालत में तीन बच्चों को प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां एक और बच्चे की मौत हो गई, जबकि दो की हालत गंभीर है.

घटना की जानकारी मिलने पर कलेक्टर राजर्षि शाह और एसपी अखिल महाजन रिम्स हॉस्पिटल पहुंचे. उन्होंने खुद रेस्क्यू ऑपरेशन देखा. उन्होंने दो बच्चों की मौत की पुष्टि की और साफ कहा कि हादसे का कारण पता लगाने के लिए जांच की जाएगी.