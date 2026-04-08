ETV Bharat / Videos

अमेरिका-ईरान युद्धविराम के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, LPG सप्लाई के लिए नया फॉर्मूला तैयार - LPG SUPPLY NEW FORMULA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
LPG सप्लाई के लिए नया फॉर्मूला तैयार (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 8, 2026 at 9:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर हो जाने के तुरंत बाद केंद्र सरकार ने एलपीजी को लेकर बड़ा फैसला किया है. सरकार ने देशभर में एलपीजी की किल्लत को देखते हुए गैस सप्लाई का नया फॉर्मूला तय कर दिया है. इसका मकसद सरकार के द्वारा फार्मा से लेकर स्टील तक के कारखानों को राहत देना है. सरकार ने फार्मा, फूड, पॉलीमर, एग्रीकल्चर, पैकेजिंग, पेंट, यूरेनियम, हेवी वाटर, स्टील, बीज, मेटल, केरेमिक, फॉन्ड्री, फॉर्गिंग, ग्लास जैसे सेक्टर्स को भी बल्क में एलपीजी देने का फैसला किया है. इन इंडस्ट्रीज को मार्च 2026 से पहले की उनकी खपत की 70 फीसदी एलपीजी मिलेगी. हालांकि पूरे सेक्टर के लिए कुल सीमा 0.2 हजार मीट्रिक टन प्रतिदिन तय की गई है.  जिन फैक्ट्रियों में एलपीजी की जगह नैचुरल गैस का इस्तेमाल नहीं हो सकता, उन्हें पहले एलपीजी दी जाएगी. साथ ही इंडस्ट्रीज को ओएमसीएस यानी तेल कंपनियों के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा और पीएनजी कनेक्शन के लिए शहरी गैस वितरण कंपनियों को आवेदन देना होगा. हालांकि जहां एलपीजी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जरूरी हिस्सा है और उसकी जगह गैस नहीं आ सकती. वहां पीएनजी आवेदन की शर्त माफ कर दी गई है.

अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर हो जाने के तुरंत बाद केंद्र सरकार ने एलपीजी को लेकर बड़ा फैसला किया है. सरकार ने देशभर में एलपीजी की किल्लत को देखते हुए गैस सप्लाई का नया फॉर्मूला तय कर दिया है. इसका मकसद सरकार के द्वारा फार्मा से लेकर स्टील तक के कारखानों को राहत देना है. सरकार ने फार्मा, फूड, पॉलीमर, एग्रीकल्चर, पैकेजिंग, पेंट, यूरेनियम, हेवी वाटर, स्टील, बीज, मेटल, केरेमिक, फॉन्ड्री, फॉर्गिंग, ग्लास जैसे सेक्टर्स को भी बल्क में एलपीजी देने का फैसला किया है. इन इंडस्ट्रीज को मार्च 2026 से पहले की उनकी खपत की 70 फीसदी एलपीजी मिलेगी. हालांकि पूरे सेक्टर के लिए कुल सीमा 0.2 हजार मीट्रिक टन प्रतिदिन तय की गई है.  जिन फैक्ट्रियों में एलपीजी की जगह नैचुरल गैस का इस्तेमाल नहीं हो सकता, उन्हें पहले एलपीजी दी जाएगी. साथ ही इंडस्ट्रीज को ओएमसीएस यानी तेल कंपनियों के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा और पीएनजी कनेक्शन के लिए शहरी गैस वितरण कंपनियों को आवेदन देना होगा. हालांकि जहां एलपीजी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जरूरी हिस्सा है और उसकी जगह गैस नहीं आ सकती. वहां पीएनजी आवेदन की शर्त माफ कर दी गई है.

For All Latest Updates

TAGGED:

LPG SUPPLY NEW FORMULA
LPG CRISIS
INDUSTRIAL LPG UPDATE
MIDDLE EAST TENSIONS
LPG SUPPLY NEW FORMULA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

असम, केरल और पुडुचेरी में गुरुवार को मतदान

विधानसभा चुनाव-2026: असम, केरल और पुडुचेरी में गुरुवार को मतदान; 3 राज्यों में उपचुनाव

April 8, 2026 at 10:25 PM IST
US MILITARY WEAPON

अमेरिका का ‘ब्लैकआउट बम’: बिना धमाके कैसे बंद हो जाती है पूरे देश की बिजली?

April 8, 2026 at 8:57 PM IST
मिडिल ईस्ट में युद्धविराम

मिडिल ईस्ट में युद्धविराम, लेकिन युद्ध की वजह बरकरार

April 8, 2026 at 8:39 PM IST
ममता बनर्जी ने नामांकन दाखिल किया

ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट से नामांकन दाखिल किया, बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से होगा मुकाबला

April 8, 2026 at 7:58 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.