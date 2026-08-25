बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन की नई टीम के गठन के बाद अब पार्टी के संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति में बड़े फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है. सूत्रों की माने तो इन दोनों संस्थाओं के पुनर्गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है, जिसमें कई लॉबी काम कर रही है. हालांकि महाराष्ट्र लॉबी को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी काफी गंभीर है.

अंतिम बार 2022 में पार्टी के संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति में बदलाव हुए थे. वर्तमान में संसदीय बोर्ड में 12 सदस्य हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा, नितिन नबीन, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के. लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जातिया और संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष. पार्टी संविधान के मुताबिक बोर्ड में अध्यक्ष समेत अधिकतम 11 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन व्यवहार में संख्या थोड़ी ज्यादा रही है.

जून 2026 में बीजेपी और आरएसएस की एक बैठक हुई थी, जिसमें संगठनात्मक बदलावों पर चर्चा हुई. उसमें भी संसदीय बोर्ड के पुनर्गठन पर जोर दिया था. बोर्ड में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवराज सिंह चौहान को शामिल करने का पक्ष लिया था. तभी से फडणवीस की संसदीय बोर्ड में संभावित एंट्री की चर्चा तेज हो गई है.