ETV Bharat / Videos

बीजेपी के संसदीय बोर्ड और CEC पर बड़े बदलाव की तैयारी, महाराष्ट्र लॉबी पर RSS की नजर - CENTRAL ELECTION COMMITTEE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
बीजेपी संसदीय बोर्ड में बदलाव की तैयारी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 25, 2026 at 11:54 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन की नई टीम के गठन के बाद अब पार्टी के संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति में बड़े फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है. सूत्रों की माने तो इन दोनों संस्थाओं के पुनर्गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है, जिसमें कई लॉबी काम कर रही है. हालांकि महाराष्ट्र लॉबी को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी काफी गंभीर है.  

अंतिम बार 2022 में पार्टी के संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति में बदलाव हुए थे. वर्तमान में संसदीय बोर्ड में 12 सदस्य हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा, नितिन नबीन, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के. लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जातिया और संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष. पार्टी संविधान के मुताबिक बोर्ड में अध्यक्ष समेत अधिकतम 11 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन व्यवहार में संख्या थोड़ी ज्यादा रही है.  

जून 2026 में बीजेपी और आरएसएस की एक बैठक हुई थी, जिसमें संगठनात्मक बदलावों पर चर्चा हुई. उसमें भी संसदीय बोर्ड के पुनर्गठन पर जोर दिया था. बोर्ड में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवराज सिंह चौहान को शामिल करने का पक्ष लिया था. तभी से फडणवीस की संसदीय बोर्ड में संभावित एंट्री की चर्चा तेज हो गई है.

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन की नई टीम के गठन के बाद अब पार्टी के संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति में बड़े फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है. सूत्रों की माने तो इन दोनों संस्थाओं के पुनर्गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है, जिसमें कई लॉबी काम कर रही है. हालांकि महाराष्ट्र लॉबी को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी काफी गंभीर है.  

अंतिम बार 2022 में पार्टी के संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति में बदलाव हुए थे. वर्तमान में संसदीय बोर्ड में 12 सदस्य हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा, नितिन नबीन, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के. लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जातिया और संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष. पार्टी संविधान के मुताबिक बोर्ड में अध्यक्ष समेत अधिकतम 11 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन व्यवहार में संख्या थोड़ी ज्यादा रही है.  

जून 2026 में बीजेपी और आरएसएस की एक बैठक हुई थी, जिसमें संगठनात्मक बदलावों पर चर्चा हुई. उसमें भी संसदीय बोर्ड के पुनर्गठन पर जोर दिया था. बोर्ड में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवराज सिंह चौहान को शामिल करने का पक्ष लिया था. तभी से फडणवीस की संसदीय बोर्ड में संभावित एंट्री की चर्चा तेज हो गई है.

For All Latest Updates

TAGGED:

BJP PARLIAMENTARY BOARD
CENTRAL ELECTION COMMITTEE
MAJOR CHANGES IN BJP BOARDS

संबंधित ख़बरें

अमेरिका का एच-1बी वीजा पर नया प्लान

अमेरिका का एच-1बी वीजा पर नया प्लान, फीस एक लाख डॉलर से अधिक करने का प्रस्ताव

August 25, 2026 at 12:24 PM IST
दिल्ली में 5 सितंबर को CJP निकालेगी विरोध मार्च

5 सितंबर को CJP का फिर विरोध मार्च, सरकार पर वादा पूरा नहीं करने का लगाया आरोप

August 24, 2026 at 11:08 PM IST
एक महीने में धमकी वाले दो आतंकी लेटर

दो आतंकी लेटर, दो हमले, कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा की चिंता, चिट्ठी में निजी जानकारी सार्वजनिक

August 24, 2026 at 11:05 PM IST
सरकार के नए नियम पर बवाल

'मराठी नहीं तो लाइसेंस रद्द', सरकार के नए नियम पर बवाल; मुंबई में ऑटो-टैक्सी चालकों की 3 दिन की हड़ताल

August 24, 2026 at 10:59 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.