महाराष्ट्र में UCC पर छिड़ा महासंग्राम: फडणवीस ने दी संविधान पढ़ने की नसीहत, ओवैसी बोले- थोप रहे 'हिंदू सिविल कोड'

महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर सियासत पूरी तरह गरमा गई है. राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बीच इस मुद्दे पर आमने-सामने की तीखी जंग छिड़ गई है. मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार समान नागरिक संहिता नहीं, बल्कि एक तरह से 'हिंदू सिविल कोड' लागू करना चाहती है. वहीं, मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस राजनीतिक आलोचना का करारा जवाब देते हुए ओवैसी को संविधान को ध्यान से पढ़ने की नसीहत दे डाली है. समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर देवेंद्र फडणवीस सरकार को घेरते हुए AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार द्वारा जनता की राय लेने के लिए तैयार की गई प्रश्नावली पर सीधे सवाल उठाए. ओवैसी ने कहा, "जनता की राय लेने के लिए बनाई गई इस प्रश्नावली में बहुविवाह और अदालत से बाहर होने वाले तलाक जैसे मुद्दों पर तो 'हां' या 'ना' वाले सवाल शामिल हैं, लेकिन इसमें 'हिंदू अविभाजित परिवार' के कॉन्सेप्ट का कहीं कोई जिक्र नहीं है." उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार यह साफ करने में भी नाकाम रही है कि 'समान' शब्द का असल मतलब क्या है.