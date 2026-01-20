केरल के सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी मामले में ईडी ने केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में करीब 21 जगहों पर छापेमारी की है. ये छापेमारी मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत की गई. केंद्रीय एजेंसी ने बेंगलुरु में मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी और केरल में त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ए. पद्मकुमार के ठिकानों पर छापेमारी की.

केरल हाई कोर्ट की निगरानी में SIT की टीम सोने की चोरी मामले की जांच कर रही है. SIT ने इस मामले में चेन्नई के स्मार्ट क्रिएशंस के CEO पंकज भंडारी और बेल्लारी के एक जौहरी गोवर्धन को गिरफ्तार किया. पंकज भंडारी की कंपनी ने सबरीमाला के द्वारपाल की मूर्तियों पर सोना चढ़ाने का काम किया था, जबकि गोवर्धन पर चोरी का सोना खरीदने का आरोप है.

सबरीमाला मंदिर में सोना चोरी का मामला 2019 में सामने आया. मंदिर के द्वारपालक की मूर्तियों और मंदिर के गर्भ गृह समेत दूसरी जगहों पर चढ़ी हुई सोने की प्लेट को मरम्मत कराने और गोल्ड प्लेटिंग के लिए ले जाया गया. देवस्वोम बोर्ड के मुताबिक, 42 किलो 800 ग्राम गोल्ड प्लेटों के रूप में निकाला गया.. लेकिन जब वापस आई तो उसका वजन सिर्फ 38 किलो 200 ग्राम था. यानी साढ़े चार किलो सोना कम था.

ईडी ने अपनी आरंभिक जांच में पाया कि 2019 से 2025 के दौरान गोल्ड प्लेटों को कॉपर प्लेट बताकर मंदिर परिसर से बाहर निकाल दिया गया. जांच में पैसों के लेनदेन की भी बात सामने आई है.