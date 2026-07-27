बिहार के सिवान में 25 जुलाई को नीट परीक्षा लीक मामले को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर बवाल हुआ था. जिसके बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाी करते हुए फायरिंग करने वाले जवान को सस्पेंड कर दिया है. 25 जुलाई को सिवान में बिहार बंद और नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई थी. इस दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक पुलिसकर्मी आधुनिक हथियार लिए दिखाई दिया. इसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि छात्रों पर AK-47 से फायरिंग की गई है. फायरिंग करने वाले वहीं इसको लेकर पटना से दिल्ली तक सियासी घमासान मचा है.