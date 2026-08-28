तमिलनाडु में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 38 सरकारी कार्यालयों पर छापेमारी, करोड़ों जब्त

तमिलनाडु सरकार ने भ्रष्ट्राचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. राज्य विजिलेंस और एंटी-करप्शन निदेशालय ने राज्यभर में कई सरकारी दफ्तरों पर छापेमारी की है. इस दौरान बिना हिसाब-किताब वाली नकदी और 1 करोड़ 18 लाख 14 हजार 608 रुपये के ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन जब्त किए गए. विजिलेंस और एंटी-करप्शन निदेशालय ने गुरुवार को चेन्नई, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू, तिरुवल्लुर, वेल्लोर, तिरुपत्तूर, त्रिची, अरियालुर, करूर, पुदुक्कोट्टई, तिरुवन्नामलाई, कल्लाकुरिची, कुड्डालोर, थेनी, डिंडीगुल, मदुरै, कोयंबटूर, सलेम, नीलगिरी, थूथुकुडी, तेनकासी और रामनाथपुरम सहित जिलों में 38 सरकारी कार्यालयों पर औचक छापेमारी की. खास तौर पर अधिकारियों ने रजिस्ट्रार जनरल, तालुका कार्यालयों, क्षेत्रीय विकास कार्यालयों, नगर और नगर निगम कार्यालयों, बिजली विभाग और अन्य सरकारी विभागों के कार्यालयों में एक साथ छापेमारी की. चेन्नई में गिंडी और पल्लावरम स्थित सरकारी मुख्य इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के कार्यालय में तलाशी ली गई. इसी तरह तिरुपुर जिले में पल्लादम सब-रजिस्ट्रार कार्यालय, तिरुवन्नामलाई में अरनी नगर पालिका कार्यालय, तिरुपत्तूर में मदनूर ब्लॉक विकास कार्यालय, कल्लाकुरिची में ऋषिवंथियम ब्लॉक विकास कार्यालय और तेनकासी में कडायानल्लूर ब्लॉक विकास कार्यालय में भी तलाशी ली गई. छापे के दौरान अधिकारियों ने दफ़्तरों में कागजात, कैश और कैश ट्रांजैक्शन की जांच की. इससे पता चला कि अलग-अलग दफ़्तरों से 28 लाख 24 हज़ार 945 रुपये का बिना हिसाब-किताब वाला कैश और गूगल पे के जरिए 89 लाख 89 हज़ार 663 रुपये के ट्रांजैक्शन मिले, यानी कुल मिलाकर एक करोड़ 18 लाख 14 हज़ार 608 रुपये का बिना हिसाब-किताब वाला पैसा मिला.