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यूपी के आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, खाई में गिरी बस, 50 से अधिक लोग घायल

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यूपी के आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 9, 2026 at 3:22 PM IST

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उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लखनऊ-आगरा हाइवे पर बड़ा हादसा हुआ है. यहां बिहार जा रही एक बस अचानक खाई में जा गिरी. बस में 60 से अधिक यात्री सवार थे, जिनमें कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 लोग घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने फायर ब्रिगेड और SDRF की टीम को भी इसकी सूचना दी. कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड और SDRF की टीम भी मौके पर पहुंची. टीम ने खाई में जाकर बस में फंसे सभी यात्रियों को बाहर निकाला.  

घायलों में कुछ यात्रियों की स्थिति गंभीर है, जिन्हें इलाज के लिए ट्रोमा सेंटर भेजा गया है.

ये हादसा सुबह करीब साढ़े छह बजे हुए. हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है. यूपी सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं. 

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लखनऊ-आगरा हाइवे पर बड़ा हादसा हुआ है. यहां बिहार जा रही एक बस अचानक खाई में जा गिरी. बस में 60 से अधिक यात्री सवार थे, जिनमें कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 लोग घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने फायर ब्रिगेड और SDRF की टीम को भी इसकी सूचना दी. कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड और SDRF की टीम भी मौके पर पहुंची. टीम ने खाई में जाकर बस में फंसे सभी यात्रियों को बाहर निकाला.  

घायलों में कुछ यात्रियों की स्थिति गंभीर है, जिन्हें इलाज के लिए ट्रोमा सेंटर भेजा गया है.

ये हादसा सुबह करीब साढ़े छह बजे हुए. हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है. यूपी सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं. 

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BUS ACCIDENT IN LUKHNOW
आगरा एक्सप्रेस वे पर हादसा
लखनऊ में बस हादसा
50 INJURED IN BUS ACCIDENT

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