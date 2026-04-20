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जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में बड़ा हादसा: यात्री बस खाई में गिरी, 21 लोगों की मौत - MAJOR ACCIDENT IN UDHAMPUR

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जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में बड़ा हादसा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 20, 2026 at 8:27 PM IST

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जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है. एक यात्री बस के खाई में गिरने से 21 लोगों की मौत हो गई जबकि अन्य 61 घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और मौके पर राहत बचाव अभियान चलाया. घायलों को उधमपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.. जबकि गंभीर रूप से घायल एक शख्स को एयरलिफ्ट करके जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज भेजा गया.  

अधिकारियों के मुताबिक, ये हादसा पहाड़ी सड़क पर राम नगर इलाके के कनोट गांव के पास सोमवार सुबह करीब 10 बजे हुआ... जब बस एक मोड़ से गुजर रही थी. बस यात्रियों को लेकर रामनगर से उधमपुर की ओर जा रही थी.

हादसे को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ऊधमपुर के जिला कलेक्टर मिंगा शेरपा से बात की. उन्होंने कहा कि घायलों को हर संभव सहायता मुहैया कराई जा रही है.  

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है. एक यात्री बस के खाई में गिरने से 21 लोगों की मौत हो गई जबकि अन्य 61 घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और मौके पर राहत बचाव अभियान चलाया. घायलों को उधमपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.. जबकि गंभीर रूप से घायल एक शख्स को एयरलिफ्ट करके जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज भेजा गया.  

अधिकारियों के मुताबिक, ये हादसा पहाड़ी सड़क पर राम नगर इलाके के कनोट गांव के पास सोमवार सुबह करीब 10 बजे हुआ... जब बस एक मोड़ से गुजर रही थी. बस यात्रियों को लेकर रामनगर से उधमपुर की ओर जा रही थी.

हादसे को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ऊधमपुर के जिला कलेक्टर मिंगा शेरपा से बात की. उन्होंने कहा कि घायलों को हर संभव सहायता मुहैया कराई जा रही है.  

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UDHAMPUR ACCIDENT
उधमपुर में बड़ा हादसा
बस खाई में गिरी
PASSENGER BUS FALLS INTO DITCH
MAJOR ACCIDENT IN UDHAMPUR

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