पुल से नाले में गिरी कार, 9 की मौत, मृतकों में 3 बच्चे - RAJGARH OMNI CAR FALLS FROM BRIDGE
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Published : August 10, 2026 at 9:20 PM IST
मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में सोमवार को बारिश ने बड़ा कहर बरपाया. पड़ाना के पास झिरी नाले के तेज बहाव में एक ईको कार बह गई, जिसमें देवास जिले के सतवास क्षेत्र के 11 लोग सवार थे. हादसे में सभी लापता 9 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं. दो लोगों को पहले ही सुरक्षित बचा लिया गया था. मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. हादसे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव और कैबिनेट मंत्री मंत्री गौतम टेटवाल ने दुख जताया है. साथ ही मृतकों के परिजन को 4-4 लाख मुआवजा राशि की बात कही है. बताया जा रहा है कि कार सवार सभी लोग देवास के रहने वाले हैं. वे सतवास से कड़लावद गांव जा रहे थे. वहीं राजगढ़ में पड़ाना केपास झिरी नाले पर 30 फीट का पुल का निर्माण काम चल रहा था. बारिश के कारण झिरी नाला ऊफान पर था. इसके बावजूद चालक ने तेज बहाव के बीच नाला पार करने की कोशिश की और इसी दौरान पानी का बहाव इतना तेज हुआ कि कार नाले में गिर गई.
मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में सोमवार को बारिश ने बड़ा कहर बरपाया. पड़ाना के पास झिरी नाले के तेज बहाव में एक ईको कार बह गई, जिसमें देवास जिले के सतवास क्षेत्र के 11 लोग सवार थे. हादसे में सभी लापता 9 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं. दो लोगों को पहले ही सुरक्षित बचा लिया गया था. मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. हादसे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव और कैबिनेट मंत्री मंत्री गौतम टेटवाल ने दुख जताया है. साथ ही मृतकों के परिजन को 4-4 लाख मुआवजा राशि की बात कही है. बताया जा रहा है कि कार सवार सभी लोग देवास के रहने वाले हैं. वे सतवास से कड़लावद गांव जा रहे थे. वहीं राजगढ़ में पड़ाना केपास झिरी नाले पर 30 फीट का पुल का निर्माण काम चल रहा था. बारिश के कारण झिरी नाला ऊफान पर था. इसके बावजूद चालक ने तेज बहाव के बीच नाला पार करने की कोशिश की और इसी दौरान पानी का बहाव इतना तेज हुआ कि कार नाले में गिर गई.