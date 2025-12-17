चंबा: पर्यटन नगरी डलहौजी में आज (बुधवार, 17 दिसंबर को) एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंचपुला में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब यात्रियों के सवार होते ही वाहन अचानक पीछे की ओर लुढ़क गया. करीब 50 मीटर तक टेंपो ट्रेवलर घसीटती चली गई, गनीमत यह रही कि वाहन पेड़ के कारण खाई में गिरने से बच गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था. संतुलन बिगड़ने से कुछ पर्यटक सड़क पर गिर गए, जबकि कुछ पर्यटक खाई की ओर जा गिरे. इस हादसे में कुछ पर्यटक घायल भी हुए हैं. पर्यटकों की चीख पुकार सुनते ही स्थानीय लोग और अन्य पर्यटक फौरन मदद के लिए पहुंच गए और पर्यटकों को संभाला.

पर्यटकों के अनुसार, 16-18 लोग वाहन में सवार होकर यहां आए थे. हादसे के वक्त वाहन में 12-13 लोग सवार थे और बाकी पर्यटक वाहन में सवार होने आ रहे थे. इसी दौरान ढलान पर खड़ी गाड़ी अचानक से पीछे की ओर आने लगी. हैंड ब्रेक लगी थी, लेकिन टायर के नीचे कोई कोई पत्थर न होने के कारण हैंड ब्रेक छूट गया. उस वक्त ड्राइवर वाहन में सवार नहीं था, वह गाड़ी से बाहर था. राहत की बात यह रही कि समय रहते स्थिति संभल गई और कोई बड़ा जानलेवा हादसा नहीं हुआ. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

प्रत्यक्षदर्शी स्थानीय मनि महेश ने बताया कि, "जैसे ही गाड़ी पीछे हुई सभी लोग गिरने लगे. गाड़ी रुकी थी और पर्यटक गाड़ी में चढ़ रहे थे, तभी अचानक गाड़ी को ब्रेक नहीं लगी और सभी लोग पीछे गिरते गए. गाड़ी पेड़ से लगकर रुक गई, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता था."