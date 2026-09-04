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श्रीनगर एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा: लैंडिंग के बाद VDGS पोल से टकराई इंडिगो की फ्लाइट

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श्रीनगर एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 4, 2026 at 3:35 PM IST

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जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में एयरपोर्ट पर इंडियो का एक विमान एक पोल से टकरा गया.  ये हादसा सुबह 9 बजकर 2 मिनट पर उस वक्त हुआ जब नवी मुंबई से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट ने एयरपोर्ट पर लैंडिंग की. विमान उस पोल से टकराया, जिस पर विज़ुअल डॉकिंग गाइडेंस सिस्टम यानी VDGS की डिस्प्ले यूनिट और उससे जुड़े लेजर या कैमरा सेंसर लगे थे. श्रीनगर एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार, सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित हैं और किसी के घायल होने की खबर नहीं है.

विमान में सवार यात्रियों और क्रू को मैनुअल एयरक्राफ्ट सीढ़ियों के जरिए सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया. अधिकारियों ने बताया कि घटना से जुड़ी जानकारी और हालात की जांच तय प्रक्रियाओं के अनुसार संबंधित अधिकारियों द्वारा की जाएगी. जांच पूरी होने के बाद ही असल वजह का पता चल पाएगा. 

जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में एयरपोर्ट पर इंडियो का एक विमान एक पोल से टकरा गया.  ये हादसा सुबह 9 बजकर 2 मिनट पर उस वक्त हुआ जब नवी मुंबई से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट ने एयरपोर्ट पर लैंडिंग की. विमान उस पोल से टकराया, जिस पर विज़ुअल डॉकिंग गाइडेंस सिस्टम यानी VDGS की डिस्प्ले यूनिट और उससे जुड़े लेजर या कैमरा सेंसर लगे थे. श्रीनगर एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार, सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित हैं और किसी के घायल होने की खबर नहीं है.

विमान में सवार यात्रियों और क्रू को मैनुअल एयरक्राफ्ट सीढ़ियों के जरिए सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया. अधिकारियों ने बताया कि घटना से जुड़ी जानकारी और हालात की जांच तय प्रक्रियाओं के अनुसार संबंधित अधिकारियों द्वारा की जाएगी. जांच पूरी होने के बाद ही असल वजह का पता चल पाएगा. 

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