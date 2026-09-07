अमेरिका के मियामी एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा: रनवे से फिसलकर गाड़ियों से टकराया अमेजन का कार्गो प्लेन, 5 की मौत
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Published : September 7, 2026 at 11:48 AM IST
अमेरिका में फ्लोरिडा के मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हुआ है. यहां 21 एयर का एक अमेजन कार्गो एयरक्राफ्ट लैंड करते समय रनवे से फिसल गया और कई गाड़ियों जा टकराया. टक्कर के बाद उसमें आग लग गई. इस हादसे में कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हो गए. घायलों में से तीन की हालत गंभीर है, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जबकि बाकी दो को लोकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. कई लोग एयरक्राफ्ट की चपेट में आई गाड़ियों के अंदर फंस गए थे और उनका रेस्क्यू किया गया. क्रैश के बाद मौके पर 60 से ज़्यादा फायर रेस्क्यू यूनिट्स को तैनात किया गया. जो विमान हादसे का शिकार हुआ, वो 32 साल पुराना बोइंग 767 था जो सैन जुआन, प्यूर्टो रिको से आया था. विमान रनवे 30 पर उतरा और रनवे से आगे निकल गया. रनवे से निकलने के बाद एयरक्राफ्ट ने नेविगेशनल इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचाया.
अमेरिका में फ्लोरिडा के मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हुआ है. यहां 21 एयर का एक अमेजन कार्गो एयरक्राफ्ट लैंड करते समय रनवे से फिसल गया और कई गाड़ियों जा टकराया. टक्कर के बाद उसमें आग लग गई. इस हादसे में कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हो गए. घायलों में से तीन की हालत गंभीर है, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जबकि बाकी दो को लोकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. कई लोग एयरक्राफ्ट की चपेट में आई गाड़ियों के अंदर फंस गए थे और उनका रेस्क्यू किया गया. क्रैश के बाद मौके पर 60 से ज़्यादा फायर रेस्क्यू यूनिट्स को तैनात किया गया. जो विमान हादसे का शिकार हुआ, वो 32 साल पुराना बोइंग 767 था जो सैन जुआन, प्यूर्टो रिको से आया था. विमान रनवे 30 पर उतरा और रनवे से आगे निकल गया. रनवे से निकलने के बाद एयरक्राफ्ट ने नेविगेशनल इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचाया.