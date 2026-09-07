ETV Bharat / Videos

अमेरिका के मियामी एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा: रनवे से फिसलकर गाड़ियों से टकराया अमेजन का कार्गो प्लेन, 5 की मौत

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
अमेरिका के मियामी एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 7, 2026 at 11:48 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अमेरिका में फ्लोरिडा के मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हुआ है. यहां 21 एयर का एक अमेजन कार्गो एयरक्राफ्ट लैंड करते समय रनवे से फिसल गया और कई गाड़ियों जा टकराया. टक्कर के बाद उसमें आग लग गई. इस हादसे में कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हो गए. घायलों में से तीन की हालत गंभीर है, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जबकि बाकी दो को लोकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. कई लोग एयरक्राफ्ट की चपेट में आई गाड़ियों के अंदर फंस गए थे और उनका रेस्क्यू किया गया. क्रैश के बाद मौके पर 60 से ज़्यादा फायर रेस्क्यू यूनिट्स को तैनात किया गया.  जो विमान हादसे का शिकार हुआ, वो 32 साल पुराना बोइंग 767 था जो सैन जुआन, प्यूर्टो रिको से आया था. विमान रनवे 30 पर उतरा और रनवे से आगे निकल गया. रनवे से निकलने के बाद एयरक्राफ्ट ने नेविगेशनल इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचाया.

अमेरिका में फ्लोरिडा के मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हुआ है. यहां 21 एयर का एक अमेजन कार्गो एयरक्राफ्ट लैंड करते समय रनवे से फिसल गया और कई गाड़ियों जा टकराया. टक्कर के बाद उसमें आग लग गई. इस हादसे में कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हो गए. घायलों में से तीन की हालत गंभीर है, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जबकि बाकी दो को लोकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. कई लोग एयरक्राफ्ट की चपेट में आई गाड़ियों के अंदर फंस गए थे और उनका रेस्क्यू किया गया. क्रैश के बाद मौके पर 60 से ज़्यादा फायर रेस्क्यू यूनिट्स को तैनात किया गया.  जो विमान हादसे का शिकार हुआ, वो 32 साल पुराना बोइंग 767 था जो सैन जुआन, प्यूर्टो रिको से आया था. विमान रनवे 30 पर उतरा और रनवे से आगे निकल गया. रनवे से निकलने के बाद एयरक्राफ्ट ने नेविगेशनल इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचाया.

For All Latest Updates

TAGGED:

MAJOR ACCIDENT AT MIAMI AIRPORT
AMAZON CARGO PLANE
PLANE SKIDS OFF RUNWAY
PLANE COLLIDES WITH VEHICLES
MAJOR ACCIDENT AT MIAMI AIRPORT

संबंधित ख़बरें

दुनिया के नए नक्शे पर भारत की आपत्ति

दुनिया के नए नक्शे पर भारत की आपत्ति: कहा- भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार जम्मू-कश्मीर, लद्दाख को दर्शाया जाना चाहिए

September 6, 2026 at 11:04 PM IST
नेपाल बाढ़ त्रासदी

नेपाल बाढ़ त्रासदी: लापता अपनों की तलाश कर रहे परिवारों के लिए DNA टेस्ट ही आखिरी उम्मीद

September 6, 2026 at 9:57 PM IST
भरभराकर ढह गई बहुमंजिला इमारत

दिल्ली के सत्य निकेतन में भरभराकर ढह गई बहुमंजिला इमारत, मलबे से 9 लोग निकाले गए, 2 की मौत, रेस्क्यू जारी

September 6, 2026 at 9:25 PM IST
पूर्व मंत्री नेहरू से जुड़े 30 ठिकानों पर छापेमारी

तमिलनाडु: पूर्व मंत्री नेहरू से जुड़े 30 ठिकानों पर छापेमारी, 241 डॉक्यूमेंट जब्त

September 6, 2026 at 8:15 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.