ETV Bharat / Videos

दिल्ली के तुगलकाबाद का मुख्य मार्ग रोशनी से हुआ गुलजार, विधायक सहीराम ने हाई मास्क लाइट का किया उद्घाटन - MAIN ROAD IN TUGHLAKABAD

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
दिल्ली के तुगलकाबाद में मुख्य मार्ग रोशनी से गुलजार (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 19, 2026 at 12:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली के दो सांसदों का गांव तुगलकाबाद गांव में मुख्य मार्ग पर सदियों से अंधेरा रहता था अब वहां 70 सेमी मास्क लाइट से गुलजार किया गया. तो वही एक हाई मास्क लाइट भी लगाया गया है, जहां इसका उद्घाटन तुगलकाबाद से आम आदमी पार्टी के विधायक सहीराम पहलवान के द्वारा किया गया. गांव का मुख्य मार्ग पर द्वार भी बनाया गया है तो वहीं इस मार्ग का नामकरन भी बाबा मंगल दास मार्ग के नाम पर किया गया. इस मार्ग का निर्माण और कायाकल्प हो जाने की वजह से अब गांव के लाखों लोगों को इसका लाभ मिलेगा.  तुगलकाबाद गांव से मां आनंदमई मार्ग को जोड़ने का यह मुख्य मार्ग है. यह मार्ग ओखला फेस वन के रास्ते मथुरा रोड और नोएडा को चला जाता है. 

नई दिल्ली: दिल्ली के दो सांसदों का गांव तुगलकाबाद गांव में मुख्य मार्ग पर सदियों से अंधेरा रहता था अब वहां 70 सेमी मास्क लाइट से गुलजार किया गया. तो वही एक हाई मास्क लाइट भी लगाया गया है, जहां इसका उद्घाटन तुगलकाबाद से आम आदमी पार्टी के विधायक सहीराम पहलवान के द्वारा किया गया. गांव का मुख्य मार्ग पर द्वार भी बनाया गया है तो वहीं इस मार्ग का नामकरन भी बाबा मंगल दास मार्ग के नाम पर किया गया. इस मार्ग का निर्माण और कायाकल्प हो जाने की वजह से अब गांव के लाखों लोगों को इसका लाभ मिलेगा.  तुगलकाबाद गांव से मां आनंदमई मार्ग को जोड़ने का यह मुख्य मार्ग है. यह मार्ग ओखला फेस वन के रास्ते मथुरा रोड और नोएडा को चला जाता है. 

For All Latest Updates

TAGGED:

MLA SAHIRAM INAUGURATED LIGHTING
TUGHLAKABAD ILLUMINATED WITH LIGHT
MAIN ROAD IN TUGHLAKABAD

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Delhi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

दिल्ली में एक भव्य सामूहिक विवाह समारोह

दिल्ली में 26 कन्याओं का हुआ सामूहिक विवाह, अभिनेता रंजीत भी समारोह में हुए शामिल

January 15, 2026 at 8:55 PM IST
'लोहड़ी' कार्यक्रम में पहुंची सीएम रेखा गुप्ता

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से आयोजित 'लोहड़ी' कार्यक्रम में पहुंची सीएम रेखा गुप्ता, सभी को दी पर्व की शुभकामनाएं

January 13, 2026 at 10:59 PM IST
इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में कार्यक्रम

इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में इमाम अली के जीवन पर कार्यक्रम, उनकी शिक्षाओं पर डाला प्रकाश

January 12, 2026 at 7:25 PM IST
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मान समारोह

BJP का कार्यकर्ता सम्मान समारोह, सीएम रेखा बोली- संगठन की रीढ़ है कार्यकर्ता

January 10, 2026 at 8:58 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.