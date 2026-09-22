जमुई बदसलूकी मामले में मुख्य आरोपी का एनकाउंटर, भागने के दौरान पुलिस ने मारी गोली

बिहार के जमुई बदसलूकी मामले में पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है. एक तरफ मामले की जांच सीआईडी कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य आरोपी को पुलिस ने गोली मारी है. एडीजी (कानून-व्यवस्था) केएस अनुपम ने बताया कि गिरफ्तारी के दौरान मुख्य आरोपी नंदन यादव भागने की कोशिश कर रहा था और उसने हमला कर दिया. पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है. वहीं अब इस मामले की जांच की कमान सीआईडी ने अपने हाथों में ले ली है. बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सीआईडी की स्पेशल टीम जमुई में है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. इधर जमुई पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल के अनुसार, पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में साइबर थाने में कांड संख्या 45/26 दर्ज किया गया है. जिसमें 120 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कार्रवाई की गई है.