टैंकर से टकराकर 100 मीटर घिसटी कार, फिर बनी आग का गोला, बाल-बाल बची 3 की जान

मैहर: नेशनल हाईवे 30 पर तेज रफ्तार कार एक डीजल टैंकर से टकरा गई. जिसके बाद वाहन अनियंत्रित हो गया और 100 मीटर घसीटते हुए काफी दूर तक पहुंच गया जिसकी वजह से कार में आग लग गई. देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई. स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. वहीं घायलों को मैहर अस्पताल इलाज के लिए लाया गया है. थाना प्रभारी कोतवाली अभिषेक सिंह परिहार ने बताया कि, "मैहर बायपास के पास ओवरटेकिंग करते समय यह सड़क हादसा हो गया. इसकी वजह से तेज रफ्तार कर आज का गोला बन गई. कार में सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज मैहर से अस्पताल में किया जा रहा है. तीनों घायलों की पहचान विक्रम पांडे, आशीष कुमार और शिवेंद्र पांडे के रूप में हुई है. युवक सिंगरौली के बैढ़न के निवासी हैं. तीनों जबलपुर के धुआंधार जलप्रपात घूमने गए थे. वहां से लौटते वक्त हादसा हुआ. पुलिस मामले की जांच कर रही है.''