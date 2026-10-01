हेट स्पीच केस में TMC सांसद महुआ मोइत्रा को बड़ी राहत, कलकत्ता HC ने 29 जनवरी तक बढ़ाई अंतरिम सुरक्षा
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Published : October 1, 2026 at 6:20 PM IST
कलकत्ता हाईकोर्ट ने कथित हेट स्पीच मामले में घिरीं तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उनके खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए अंतरिम सुरक्षा की अवधि को अगले साल 29 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 13 जनवरी को होगी.
सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार ने अदालत में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि महुआ मोइत्रा 14 अगस्त को नादिया जिले के होगलबेरिया पुलिस स्टेशन में पेश हुई थीं और उन्होंने जांच अधिकारियों के सवालों के जवाब दिए थे। बता दें कि महुआ मोइत्रा ने अपने खिलाफ दर्ज केस को मनगढ़ंत बताते हुए इसे रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया है.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने कथित हेट स्पीच मामले में घिरीं तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उनके खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए अंतरिम सुरक्षा की अवधि को अगले साल 29 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 13 जनवरी को होगी.
सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार ने अदालत में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि महुआ मोइत्रा 14 अगस्त को नादिया जिले के होगलबेरिया पुलिस स्टेशन में पेश हुई थीं और उन्होंने जांच अधिकारियों के सवालों के जवाब दिए थे। बता दें कि महुआ मोइत्रा ने अपने खिलाफ दर्ज केस को मनगढ़ंत बताते हुए इसे रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया है.