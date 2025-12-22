ETV Bharat / Videos

महाराष्ट्र निकाय चुनाव में महायुति की शानदार जीत, विपक्ष ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप - BUMPER VICTORY FOR BJP

Published : December 22, 2025 at 8:05 PM IST

महाराष्ट्र के नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की महायुति ने बंपर जीत हासिल की है. 288 सीटों के लिए हुए चुनाव में महायुति ने 207 सीटों पर कब्जा कर लिया, वहीं, विपक्षी महा विकास अघाड़ी को महज 44 सीटों पर रोक दिया.  

117 सीटों के साथ बीजेपी महायुति गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई. वहीं, शिवसेना को 53 और एससीपी को 37 सीट मिले. महाविकास अघाड़ी के दलों में कांग्रेस को 28, शिवसेना (UTB) 9 और शरद पवार की एनसीपी को 7 सीटें मिलें. GFX OUT चुनाव में अन्य को 32 सीटें मिलें.  

स्थानीय निकायों के चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत पर पीएम मोदी ने खुशी जताई है और महायुति गठबंधन का समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र के लोगों को धन्यवाद दिया है. इस पर जीत प्रदेश बीजेपी में भी जबर्दस्त उत्साह है. महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इसे महायुति सरकार के विकास की जीत बताया है. वहीं, चुनाव में करारी हार का सामना करने वाली शिवसेना यूबीटी ने महायुति की जीत को मनी पावर और EVM की जीत बताया. 

BUMPER VICTORY FOR BJP
महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत
महायुति की शानदार जीत
विपक्ष ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप
BUMPER VICTORY FOR BJP

ETV Bharat Hindi Team

संपादक की पसंद

