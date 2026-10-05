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महाराष्ट्र: MPSC चेयरमैन के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन, दिपके ने फडणवीस पर लगाए गंभीर आरोप

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MPSC चेयरमैन के इस्तीफे की मांग (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 5, 2026 at 2:22 PM IST

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महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग MPSC की परीक्षाओं में पेपर लीक और गड़बड़ी को लेकर छात्र डटे हुए हैं. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार के विधायक रोहित पवार की अगुवाई में पुणे में आंदोलन जारी है. इस आंदोलन में सीजेपी के नेता अभिजीत दिपके भी शामिल हो गए. प्रदर्शनकारियों ने एमपीएससी के चेयरमैन विवेक भीमनवार के इस्तीफे की मांग की. साथ ही, दिपके ने CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की भी मांग की. उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने अपने एक दोस्त को एमपीएससी चेयरमैन बनाया है. यहां 'फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स' का मतलब भ्रष्टाचार है. उन्होंने कहा कि राज्य की कंपनियों और इंडस्ट्री के गुजरात जाने के बजाय, उन्हें खुद गुजरात चले जाना चाहिए.

महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने इसी साल 22 मार्च को ड्रग इंस्पेक्टर की परीक्षा ली. जुलाई में इसके रिजल्ट जारी होने के बाद इंटरव्यू भी हुए थे, लेकिन पेपर लीक होने का भंडाफोड़ होने पर परीक्षा रद्द कर दी गई. इसके बाद MPSC ने तीन परीक्षाएं रद्द कर दीं. इससे छात्रों में भारी आक्रोश है. कांग्रेस और शिवसेना UTB भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दे रही है.  

महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग MPSC की परीक्षाओं में पेपर लीक और गड़बड़ी को लेकर छात्र डटे हुए हैं. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार के विधायक रोहित पवार की अगुवाई में पुणे में आंदोलन जारी है. इस आंदोलन में सीजेपी के नेता अभिजीत दिपके भी शामिल हो गए. प्रदर्शनकारियों ने एमपीएससी के चेयरमैन विवेक भीमनवार के इस्तीफे की मांग की. साथ ही, दिपके ने CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की भी मांग की. उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने अपने एक दोस्त को एमपीएससी चेयरमैन बनाया है. यहां 'फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स' का मतलब भ्रष्टाचार है. उन्होंने कहा कि राज्य की कंपनियों और इंडस्ट्री के गुजरात जाने के बजाय, उन्हें खुद गुजरात चले जाना चाहिए.

महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने इसी साल 22 मार्च को ड्रग इंस्पेक्टर की परीक्षा ली. जुलाई में इसके रिजल्ट जारी होने के बाद इंटरव्यू भी हुए थे, लेकिन पेपर लीक होने का भंडाफोड़ होने पर परीक्षा रद्द कर दी गई. इसके बाद MPSC ने तीन परीक्षाएं रद्द कर दीं. इससे छात्रों में भारी आक्रोश है. कांग्रेस और शिवसेना UTB भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दे रही है.  

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