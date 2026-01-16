ETV Bharat / Videos

महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में महायुति की शानदार जीत, 25 साल बाद BMC से उद्धव ठाकरे की शिवसेना बेदखल - BJP ALLIANCE GRAND VICTORY

महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में महायुति की शानदार जीत (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 16, 2026 at 10:54 PM IST

महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन में जश्न का माहौल है. देश के सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी में 25 साल बाद उद्धव ठाकरे का किला ढह गया है. यहां बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति का मेयर बनना तय माना जा रहा है. इस जीत के बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने वोटरों को धन्यवाद दिया. उन्होंने महायुति की जीत को विकास और विश्वास की जीत बताया है.  

महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में महायुति की जीत से देशभर के बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है. लखनऊ में बीजेपी दफ्तर पर कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर और पटाखे चलाकर खुशियां मनाई, तो रांची में भी कार्यकर्ताओं ने खूब पटाखे फोड़े, हालांकि शिवसेना UBT ने चुनाव में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए महायुति की जीत पर सवाल उठाए हैं.  

महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में महायुति के शानदार प्रदर्शन से महाराष्ट्र की सियासत में सीएम देवेंद्र फड़णवीस का कद और बढ़ गया है.. वहीं, एक बार फिर बीजेपी-शिवसेना की जुगलबंदी जमीन पर काम करती हुई दिख रही है.  

BJP ALLIANCE GRAND VICTORY
महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव
महायुति गठबंधन की शानदार जीत
बीएमसी में महायुति को बढ़त
BJP ALLIANCE GRAND VICTORY

ETV Bharat Hindi Team

