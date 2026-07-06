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महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का कहर, मुंबई-पुणे रेल मार्ग पर लैंडस्लाइड, 20 ट्रेनें रद्द - TRAIN CANCELLED

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 6, 2026 at 4:22 PM IST

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महाराष्ट्र में लगातार तीसरे दिन हो रही भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. मुंबई-पुणे रेल मार्ग के करजत-लोनावला भोर घाट सेक्शन में दो जगह भूस्खलन होने से तीनों रेलवे लाइनें प्रभावित हुईं और 20 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा. मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर भी लैंडस्लाइड के कारण यातायात बाधित रहा. मुंबई में तेज हवाओं के चलते कई पेड़ और एक होर्डिंग गिर गई. एहतियातन बीएमसी ने सभी सरकारी, निजी और नगर निगम के स्कूल-कॉलेज बंद रखने का फैसला किया है. निजी कंपनियों को कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू करने की सलाह दी गई है. वहीं ठाणे, रायगढ़ और नालासोपारा समेत कई इलाकों में जलभराव से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

महाराष्ट्र में लगातार तीसरे दिन हो रही भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. मुंबई-पुणे रेल मार्ग के करजत-लोनावला भोर घाट सेक्शन में दो जगह भूस्खलन होने से तीनों रेलवे लाइनें प्रभावित हुईं और 20 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा. मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर भी लैंडस्लाइड के कारण यातायात बाधित रहा. मुंबई में तेज हवाओं के चलते कई पेड़ और एक होर्डिंग गिर गई. एहतियातन बीएमसी ने सभी सरकारी, निजी और नगर निगम के स्कूल-कॉलेज बंद रखने का फैसला किया है. निजी कंपनियों को कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू करने की सलाह दी गई है. वहीं ठाणे, रायगढ़ और नालासोपारा समेत कई इलाकों में जलभराव से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

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