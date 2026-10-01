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महाराष्ट्र: रायगढ़ के बीच पर आठ छात्र समुद्र में डूबे, सभी की मौत

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पिकनिक पर गए 8 छात्रों की मौत (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 1, 2026 at 10:45 PM IST

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महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया. यहां समुद्री तट पर पिकनिक माने आए आठ छात्र डूब गए और सभी की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि सभी छात्रों की लाशें बरामद कर ली गई हैं. पुलिस के अनुसार, 11वीं और 12वीं कक्षा के ये छात्र पुणे जिले के आलंदी स्थित निजी कोचिंग संस्थान 'विनर्स एकेडमी' के एक समूह का हिस्सा थे. पुलिस अधिकारी ने बताया कि 25 लड़कों, 17 लड़कियों और छह शिक्षकों का एक समूह दिघी तटीय पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में आने वाले समुद्र तट पर पिकनिक मनाने गया था. उन्होंने बताया कि आठ छात्र समुद्र में चले गए और पानी की गहराई तथा तेज बहाव का सही अंदाजा नहीं लगा पाने के कारण बह गए. अधिकारी ने कहा कि सूचना मिलने के बाद खोज और बचाव दल के कर्मी मौके पर पहुंचे. बाद में शव बरामद किए गए.

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया. यहां समुद्री तट पर पिकनिक माने आए आठ छात्र डूब गए और सभी की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि सभी छात्रों की लाशें बरामद कर ली गई हैं. पुलिस के अनुसार, 11वीं और 12वीं कक्षा के ये छात्र पुणे जिले के आलंदी स्थित निजी कोचिंग संस्थान 'विनर्स एकेडमी' के एक समूह का हिस्सा थे. पुलिस अधिकारी ने बताया कि 25 लड़कों, 17 लड़कियों और छह शिक्षकों का एक समूह दिघी तटीय पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में आने वाले समुद्र तट पर पिकनिक मनाने गया था. उन्होंने बताया कि आठ छात्र समुद्र में चले गए और पानी की गहराई तथा तेज बहाव का सही अंदाजा नहीं लगा पाने के कारण बह गए. अधिकारी ने कहा कि सूचना मिलने के बाद खोज और बचाव दल के कर्मी मौके पर पहुंचे. बाद में शव बरामद किए गए.

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EIGHT STUDENTS ON PICNIC DROWN
STUDENTS DROWN AT RAIGAD BEACH
रायगढ़ बीच पर छात्र समुद्र में डूबे
MAHARASTRA RAIGAD
EIGHT STUDENTS ON PICNIC DROWN

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