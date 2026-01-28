ETV Bharat / Videos

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का विमान क्रैश में निधन, लैंडिंग के समय हुआ हादसा, 5 लोगों की मौत - AJIT PAWAR DIES IN PLANE CRASH

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
अजित पवार का विमान क्रैश में निधन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 28, 2026 at 8:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

महाराष्ट्र के बारामती के पास एनसीपी नेता और राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार का चार्टर प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है. ये हादसा उस समय हुआ जब अजित पवार का प्लेन बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने जा रहा था.  डिप्टी सीएम अजित पवार समेत 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है. 66 साल के अजित पवार मुंबई से बारामती चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे. उन्हें वहां जिला परिषद चुनाव से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेना था. डीजीसीए के एक अधिकारी ने भी अजित पवार के निधन की खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार VSR एविएशन के VT-SSK लियरजेट 45 एयरक्राफ्ट में सवार थे. अधिकारी ने कहा कि महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार, 2 और लोगों (1 PSO और 1 अटेंडेंट) और 2 क्रू (PIC+FO) के सदस्यों के साथ प्लेन में थे. शुरुआती जानकारी के अनुसार, प्लेन में सवार कोई भी व्यक्ति क्रैश में नहीं बचा है. ये प्लेन 8 बजकर 45 मिनट पर यह चार्टर लैंडिंग के समय क्रैश हो गया. जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग, प्रशासन और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और राहत कार्य में जुट गईं. यह पता नहीं चल सका है कि विमान हादसे किस वजह से हुआ. मौके से जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें साफ देखा जा सकता है कि विमान में भयंकर आग लगी है. तेज धुआं उठ रहा है. जो वीडियो सामने आया है उसमें अजित पवार का विमान खेत में क्रैश हुआ.

महाराष्ट्र के बारामती के पास एनसीपी नेता और राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार का चार्टर प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है. ये हादसा उस समय हुआ जब अजित पवार का प्लेन बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने जा रहा था.  डिप्टी सीएम अजित पवार समेत 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है. 66 साल के अजित पवार मुंबई से बारामती चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे. उन्हें वहां जिला परिषद चुनाव से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेना था. डीजीसीए के एक अधिकारी ने भी अजित पवार के निधन की खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार VSR एविएशन के VT-SSK लियरजेट 45 एयरक्राफ्ट में सवार थे. अधिकारी ने कहा कि महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार, 2 और लोगों (1 PSO और 1 अटेंडेंट) और 2 क्रू (PIC+FO) के सदस्यों के साथ प्लेन में थे. शुरुआती जानकारी के अनुसार, प्लेन में सवार कोई भी व्यक्ति क्रैश में नहीं बचा है. ये प्लेन 8 बजकर 45 मिनट पर यह चार्टर लैंडिंग के समय क्रैश हो गया. जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग, प्रशासन और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और राहत कार्य में जुट गईं. यह पता नहीं चल सका है कि विमान हादसे किस वजह से हुआ. मौके से जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें साफ देखा जा सकता है कि विमान में भयंकर आग लगी है. तेज धुआं उठ रहा है. जो वीडियो सामने आया है उसमें अजित पवार का विमान खेत में क्रैश हुआ.

For All Latest Updates

TAGGED:

AJIT PAWAR DIES IN PLANE CRASH
AJIT PAWAR
PLANE CRASH
MAHARASHTRA DEPUTY CM
AJIT PAWAR DIES IN PLANE CRASH

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

RED ANT CHUTNEY

ओडिशा में गजपति के आदिवासी सदियों से इम्यूनिटी के लिए 'काई' लाल चींटी की चटनी पर क्यों निर्भर हैं?

January 27, 2026 at 10:32 PM IST
Supreme Court hearing on VIP darshan

'महाकाल के सामने कोई भी VIP नहीं', दर्शन व्यवस्था के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

January 27, 2026 at 9:49 PM IST
कौन हैं एंटोनियो कोस्टा?

कौन हैं एंटोनियो कोस्टा? यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट का गोवा से क्या है संबंध?

January 27, 2026 at 9:34 PM IST
'मदर ऑफ ऑल डील्स' को दोनों पक्षों ने बताया ऐतिहासिक

भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ऐतिहासिक समझौता, 'मदर ऑफ ऑल डील्स' को दोनों पक्षों ने बताया ऐतिहासिक

January 27, 2026 at 9:07 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.