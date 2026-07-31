महाराष्ट्र के भिवंडी में ढही 4 मंजिला 'कोहिनूर' इमारत, 6 लोगों की मौत; मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका! - BHIWANDI NEWS
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Published : July 31, 2026 at 1:50 PM IST
महाराष्ट्र के भिवंडी में एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है. गुरुवार रात नारपोली के गंगाराम वाडी इलाके में स्थित 4 मंजिला 'कोहिनूर अपार्टमेंट' का एक बड़ा हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया. इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि मलबे के नीचे कई अन्य लोगों और मजदूरों के दबे होने की आशंका है.
जानकारी के मुताबिक, यह इमारत पहले से ही खतरनाक घोषित की गई थी और यहां एक पिलर के मरम्मत का काम चल रहा था. खतरे को देखते हुए स्थानीय लोगों ने परिवारों को निकाल लिया था, लेकिन कुछ लोग वापस अंदर चले गए थे. सूचना मिलते ही एनडीआरएफ (NDRF), दमकल विभाग और नगर निगम की इमरजेंसी टीम मौके पर पहुंच गई है और युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.
महाराष्ट्र के भिवंडी में एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है. गुरुवार रात नारपोली के गंगाराम वाडी इलाके में स्थित 4 मंजिला 'कोहिनूर अपार्टमेंट' का एक बड़ा हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया. इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि मलबे के नीचे कई अन्य लोगों और मजदूरों के दबे होने की आशंका है.
जानकारी के मुताबिक, यह इमारत पहले से ही खतरनाक घोषित की गई थी और यहां एक पिलर के मरम्मत का काम चल रहा था. खतरे को देखते हुए स्थानीय लोगों ने परिवारों को निकाल लिया था, लेकिन कुछ लोग वापस अंदर चले गए थे. सूचना मिलते ही एनडीआरएफ (NDRF), दमकल विभाग और नगर निगम की इमरजेंसी टीम मौके पर पहुंच गई है और युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.