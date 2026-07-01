राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर ग्रेटर नोएडा के मंदिर के महंत राम दास का फूटा गुस्सा, जानें क्या कहा ? - AYODHYA RAM MANDIR CONTROVERSY
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Published : July 1, 2026 at 10:04 AM IST
नई दिल्ली/नोएडा: राम मंदिर के दानपात्र से हुए गबन को लेकर लोग विचलित है और विवाद गहराता ही जा रहा है. ग्रेटर नोएडा के बिसरख क्षेत्र में स्थित रावण के मंदिर महंत रामदास ने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी. राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी को लेकर वह काफी गुस्से में नजर आएं. महंत राम दास का कहना है, कि मेरी माने तो चंपत राय के साथ सख्ती बरतते हुए पूछताछ होनी चाहिए और आरोप सिद्ध हो तो चंपत राय के घर पर भी बुल्डोजर चलना चाहिए. आरोपी को किसी हाल में बख्शा नहीं देना चाहिए. मंहत ने सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े किए है.
नई दिल्ली/नोएडा: राम मंदिर के दानपात्र से हुए गबन को लेकर लोग विचलित है और विवाद गहराता ही जा रहा है. ग्रेटर नोएडा के बिसरख क्षेत्र में स्थित रावण के मंदिर महंत रामदास ने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी. राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी को लेकर वह काफी गुस्से में नजर आएं. महंत राम दास का कहना है, कि मेरी माने तो चंपत राय के साथ सख्ती बरतते हुए पूछताछ होनी चाहिए और आरोप सिद्ध हो तो चंपत राय के घर पर भी बुल्डोजर चलना चाहिए. आरोपी को किसी हाल में बख्शा नहीं देना चाहिए. मंहत ने सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े किए है.