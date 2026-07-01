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राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर ग्रेटर नोएडा के मंदिर के महंत राम दास का फूटा गुस्सा, जानें क्या कहा ? - AYODHYA RAM MANDIR CONTROVERSY

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ग्रेटर नोएडा के मंदिर के महंत राम दास का फूटा गुस्सा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 1, 2026 at 10:04 AM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: राम मंदिर के दानपात्र से हुए गबन को लेकर लोग विचलित है और विवाद गहराता ही जा रहा है. ग्रेटर नोएडा के बिसरख क्षेत्र में स्थित रावण के मंदिर महंत रामदास ने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी. राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी को लेकर वह काफी गुस्से में नजर आएं. महंत राम दास का कहना है, कि मेरी माने तो चंपत राय के साथ सख्ती बरतते हुए पूछताछ होनी चाहिए और आरोप सिद्ध हो तो चंपत राय के घर पर भी बुल्डोजर चलना चाहिए. आरोपी को किसी हाल में बख्शा नहीं देना चाहिए. मंहत ने सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े किए है. 

नई दिल्ली/नोएडा: राम मंदिर के दानपात्र से हुए गबन को लेकर लोग विचलित है और विवाद गहराता ही जा रहा है. ग्रेटर नोएडा के बिसरख क्षेत्र में स्थित रावण के मंदिर महंत रामदास ने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी. राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी को लेकर वह काफी गुस्से में नजर आएं. महंत राम दास का कहना है, कि मेरी माने तो चंपत राय के साथ सख्ती बरतते हुए पूछताछ होनी चाहिए और आरोप सिद्ध हो तो चंपत राय के घर पर भी बुल्डोजर चलना चाहिए. आरोपी को किसी हाल में बख्शा नहीं देना चाहिए. मंहत ने सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े किए है. 

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MAHANT RAM DAS ON AYODHYA CASE
CHAMPAT RAI IS MAIN CULPRIT
MAIN CULPRIT IN RAM MANDIR DONATION
AYODHYA RAM MANDIR CONTROVERSY

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Though it is one of the smallest states in terms of its area, the status of national capital makes it a key one. This state has two bureaus – the Delhi state bureau and the national bureau. Apart from the state government activities, the Delhi team keeps a tab on the union government. With both bureaus working together, it brings out the best of the stories from the central ministries, departments and the state government....view details

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