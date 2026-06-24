नई दिल्ली/नोएडा: पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि ने अयोध्या राम मंदिर में हुई कथित चोरी और लखनऊ अग्निकांड मामले पर बड़ा बयान दिया है. नोएडा के दादरी में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे स्वामी कैलाशानंद गिरि ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, उज्जैन महाकाल, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे स्थलों का विकास करना है. ऐसे में यदि कोई गड़बड़ी हुई है, तो प्रधानमंत्री उस पर मौन नहीं रहेंगे. राम मंदिर को भव्य बनाना प्रधानमंत्री का लक्ष्य है. उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है और केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री की इस पर पूरी दृष्टि है. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए कहा कि एसआईटी (SIT) की जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो लखनऊ हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की, जिसमें सीएम ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है.