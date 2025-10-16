महाकाल मंदिर का लड्डू प्रसाद पहले से ही अपनी शुद्धता के लिए देशभर में प्रसिद्ध है. FSSAI की 5-स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाला ये प्रसाद अब सेहत का नया अध्याय लिखने जा रहा है..अब यहां भक्तों को मिलने वाला प्रसाद न सिर्फ स्वाद का प्रतीक होगा, बल्कि स्वास्थ्य का भी वरदान बनेगा क्योंकि दीपावली से यहां रागी के लड्डू का प्रसाद शुरू होने जा रहा है.

मंदिर समिति ने श्री अन्न मिशन के तहत रागी लड्डू को प्रसाद में शामिल करने का निर्णय लिया है. रागी, जिसे श्री अन्न भी कहा जाता है, उसमें होता है फाइबर, कैल्शियम और आयरन जो ब्लड प्रेशर, शुगर और एनीमिया जैसी बीमारियों से बचाव करते हैं.

दीपावली के दिन बाबा महाकाल को सबसे पहले रागी लड्डू का भोग लगाया जाएगा...इसके बाद मंदिर के सभी काउंटरों से ये प्रसाद उपलब्ध होगा बिल्कुल बेसन लड्डू की तरह...