महादेव बेटिंग ऐप मामला, CBI ने 6 राज्यों की 33 जगहों पर की छापेमारी

केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 'महादेव ऑनलाइन बुक ऐप' के सिलसिले में छह राज्यों में 33 जगहों पर छापेमारी की. ये कार्रवाई ऐप के पैनल ऑपरेटरों से जुड़ी जगहों पर की गई.

CBI के मुताबिक, ओमान सल्तनत से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद, इस प्लेटफॉर्म के मुख्य आरोपियों और प्रमुख प्रमोटरों में से एक सौरभ चंद्राकर से पूछताछ में हुए खुलासों के आधार पर पिछले कुछ दिनों में ये कार्रवाई की गई. तलाशी अभियानों के दौरान लाइव बेटिंग और जुए के कई पैनलों को बंद कर दिया गया. छापेमारी के दौरान डिजिटल डिवाइस, मोबाइल फोन और ऐसे आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं, जिनसे 'म्यूल अकाउंट' और हवाला नेटवर्क के इस्तेमाल का पता चला है. ओमान से प्रत्यर्पण के बाद 1 नवंबर को CBI ने चंद्राकर गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद रायपुर में विशेष न्यायाधीश ने उसे आठ दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. इस दौरान पूछताछ में अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के कामकाज और पूरे भारत में फैले इसके पैनल ऑपरेटरों के बड़े नेटवर्क की जानकारी सामने आई. सीबीआई ने महादेव ऑनलाइन बुक मामले के संबंध में दो एफआईआर दर्ज की हैं. अब तक की जांच से पता चला है कि ये प्लेटफॉर्म विदेश से एक हेड ऑफिस के जरिए चलाया जाता है और भारत में 'पैनल ऑपरेटरों' के एक बड़े नेटवर्क के माध्यम से काम करता है. ये ऑपरेटर ग्राहकों की आईडी संभालते हैं, सट्टेबाजी का पैसा ऐसे बैंक खातों में जमा करते हैं जो विशेष रूप से अन्य लोगों के नाम पर खोले गए हैं या किराए पर लिए गए हैं. फिर मुनाफे की रकम हवाला के जरिए विदेश भेज देते हैं.