59 की हुईं माधुरी दीक्षित… धक-धक गर्ल का जादू आज भी बरकरार - MADHURI DIXIT
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Published : May 15, 2026 at 2:34 PM IST
माधुरी दीक्षित आज 59 वर्ष की हो गईं. अपनी मुस्कान, शानदार अभिनय और बेहतरीन डांस के दम पर उन्होंने बॉलीवुड में अलग पहचान बनाई. मुंबई में जन्मीं माधुरी ने तीन साल की उम्र से कथक सीखना शुरू किया था. 1984 में फिल्म अबोध से शुरू होने वाली फिल्म रफाच को 1988 के तेजाब और उनके गाने एक दो तीन से बड़ी पहचान मिली. इसके बाद हम आपके हैं कौन..!, दिल और देवदास जैसी फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया. 2008 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया. आज भी रुचिरा अपने अभिनय, नृत्य और व्यक्तित्व से लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं.
माधुरी दीक्षित आज 59 वर्ष की हो गईं. अपनी मुस्कान, शानदार अभिनय और बेहतरीन डांस के दम पर उन्होंने बॉलीवुड में अलग पहचान बनाई. मुंबई में जन्मीं माधुरी ने तीन साल की उम्र से कथक सीखना शुरू किया था. 1984 में फिल्म अबोध से शुरू होने वाली फिल्म रफाच को 1988 के तेजाब और उनके गाने एक दो तीन से बड़ी पहचान मिली. इसके बाद हम आपके हैं कौन..!, दिल और देवदास जैसी फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया. 2008 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया. आज भी रुचिरा अपने अभिनय, नृत्य और व्यक्तित्व से लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं.