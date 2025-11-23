ETV Bharat / Videos

गीता महोत्सव में मधुबनी आर्ट की धूम, बिहार की सिद्धिता अपनी कला से जीत रही लोगों का दिल - MADHUBANI ART IN GEETA MAHOTSAV

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 23, 2025 at 10:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ब्रह्मसरोवर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है. जहां पर देश के अलग-अलग राज्यों से शिल्पकार और आर्टिस्ट आए हैं. ऐसी ही एक युवा आर्टिस्ट सिद्धिता मिश्रा बिहार के मधुबनी से मधुबनी मिथिला आर्ट लेकर यहां  पहुंची है.

मधुबनी मिथिला आर्ट बिहार की एक प्राचीन परंपरा है. सीता माता के पिता राजा जनक ने उनके विवाह उत्सव के दौरान वहां के स्थानीय लोगों से सजावट के लिए कहा था. जिसके चलते वहां के लोगों ने सबसे पहले मधुबनी मिथिला आर्ट बनाई थी. ये आर्ट अब बिहार की पहचान बन चुकी है.

इन्होंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने के बाद जब मधुबनी मिथिला आर्ट पर काम करना शुरू किया. इसको एक ब्रांड बनाना चाहती है. खुद का एक ब्रांड "हाउस ऑफ मिथिला" बनाया. जिसके बाद इस ब्रांड के जरिए देश के अलग-अलग कोनों में जाकर इसे लोगों के सामने पेश कर रही हैं.

ये महिलाओं के लिए साड़ी, बेडशीट समेत घर के लिए सजावट के सामान लेकर यहां पहुंची हैं. जो लोगों को खूब पसंद आ रही है.

अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में दूसरे राज्यों के बहुत से आर्टिस्ट और शिल्पकार आए हुए हैं. लेकिन मधुबनी मिथिला आर्ट की  एक अलग ही बात है. जो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है. और इसी वजह से लोग इनके स्टॉल की ओर खींचे चले आ रहे हैं.

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ब्रह्मसरोवर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है. जहां पर देश के अलग-अलग राज्यों से शिल्पकार और आर्टिस्ट आए हैं. ऐसी ही एक युवा आर्टिस्ट सिद्धिता मिश्रा बिहार के मधुबनी से मधुबनी मिथिला आर्ट लेकर यहां  पहुंची है.

मधुबनी मिथिला आर्ट बिहार की एक प्राचीन परंपरा है. सीता माता के पिता राजा जनक ने उनके विवाह उत्सव के दौरान वहां के स्थानीय लोगों से सजावट के लिए कहा था. जिसके चलते वहां के लोगों ने सबसे पहले मधुबनी मिथिला आर्ट बनाई थी. ये आर्ट अब बिहार की पहचान बन चुकी है.

इन्होंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने के बाद जब मधुबनी मिथिला आर्ट पर काम करना शुरू किया. इसको एक ब्रांड बनाना चाहती है. खुद का एक ब्रांड "हाउस ऑफ मिथिला" बनाया. जिसके बाद इस ब्रांड के जरिए देश के अलग-अलग कोनों में जाकर इसे लोगों के सामने पेश कर रही हैं.

ये महिलाओं के लिए साड़ी, बेडशीट समेत घर के लिए सजावट के सामान लेकर यहां पहुंची हैं. जो लोगों को खूब पसंद आ रही है.

अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में दूसरे राज्यों के बहुत से आर्टिस्ट और शिल्पकार आए हुए हैं. लेकिन मधुबनी मिथिला आर्ट की  एक अलग ही बात है. जो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है. और इसी वजह से लोग इनके स्टॉल की ओर खींचे चले आ रहे हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

GEETA MAHOTSAVE
MADHUBANI ART IN GEETA MAHOTSAV
गीता महोत्सव में मधुबनी आर्ट
KURUSHETRA
MADHUBANI ART IN GEETA MAHOTSAV

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Smriti Mandhana wedding postponed

स्मृति मंधाना की शादी टली, शुभ मुहूर्त से पहले पिता को आया हार्ट अटैक

November 23, 2025 at 11:05 PM IST
पूरे सैन्य सम्मान के साथ नमांश का अंतिम संस्कार

पंचतत्व में विलीन हुए विंग कमांडर नमांश स्याल, पूरे सैन्य सम्मान के साथ नमांश का अंतिम संस्कार, पत्नी अफशां ने नम आंखों से दी विदाई

November 23, 2025 at 10:54 PM IST
रोजाना 10 हजार से ज्यादा भक्त करते हैं भोजन

सबरीमाला में भक्तों के लिए अन्नदानम का इंतजाम, रोजाना 10 हजार से ज्यादा भक्त करते हैं भोजन

November 23, 2025 at 10:43 PM IST
Storm brewing in the Bay of Bengal

बंगाल की खाड़ी में उठ रहा तूफान, दक्षिण के राज्यों में बारिश का अलर्ट

November 23, 2025 at 10:33 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केसर कैंसर के मरीजों के लिए औषधि के समान, जानें कि अगर आप इसे ज्यादा खाते हैं तो क्या होगा

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयरः असम की चाय और आयुर्वेदिक स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

IND vs SA: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी टक्कर, पिच रिपोर्ट के साथ जानें दोनों की संभावित प्लेइंग-11

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.