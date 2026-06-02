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मदन लाल का बड़ा बयान- वैभव सूर्यवंशी में अभिषेक, संजू और ईशान जैसी प्रतिभा, अब टेस्ट क्रिकेट में खुद को साबित करना होगा - VAIBHAV SURYAVANSHI

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Madan Lal praises Vaibhav Suryavanshi talent (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 2, 2026 at 3:00 PM IST

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पूर्व भारतीय क्रिकेटर और 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य मदन लाल ने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की है. उन्होंने कहा कि सूर्यवंशी ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा वाले खिलाड़ी हैं और उनका माइंडसेट उन्हें खास बनाता है. मदन लाल ने उनकी तुलना सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, कपिल देव और सुनील गावस्कर जैसे महान खिलाड़ियों की श्रेणी की प्रतिभा से की. हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी खिलाड़ी की असली पहचान केवल टी20 क्रिकेट से नहीं होती. सूर्यवंशी को अभी टेस्ट और वनडे क्रिकेट में खुद को साबित करना होगा. मदन लाल का मानना है कि इंडिया-ए दौरे, तीन दिवसीय मैच और अंतरराष्ट्रीय अनुभव के जरिए उनकी सही ग्रूमिंग की जानी चाहिए, ताकि वे भविष्य में भारतीय क्रिकेट के अहम खिलाड़ी बन सकें.

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य मदन लाल ने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की है. उन्होंने कहा कि सूर्यवंशी ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा वाले खिलाड़ी हैं और उनका माइंडसेट उन्हें खास बनाता है. मदन लाल ने उनकी तुलना सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, कपिल देव और सुनील गावस्कर जैसे महान खिलाड़ियों की श्रेणी की प्रतिभा से की. हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी खिलाड़ी की असली पहचान केवल टी20 क्रिकेट से नहीं होती. सूर्यवंशी को अभी टेस्ट और वनडे क्रिकेट में खुद को साबित करना होगा. मदन लाल का मानना है कि इंडिया-ए दौरे, तीन दिवसीय मैच और अंतरराष्ट्रीय अनुभव के जरिए उनकी सही ग्रूमिंग की जानी चाहिए, ताकि वे भविष्य में भारतीय क्रिकेट के अहम खिलाड़ी बन सकें.

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