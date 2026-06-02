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किश्तवाड़ में फिर शुरू हुई मचैल माता यात्रा, पिछले साल की त्रासदी के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम - MACHAIL MATA YATRA

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Machail Mata Yatra resumes after Kishtwar cloudburst tragedy (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 2, 2026 at 8:23 PM IST

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जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित प्रसिद्ध मचैल माता तीर्थयात्रा एक बार फिर शुरू हो गई है. पिछले वर्ष चिशोती गांव में आए विनाशकारी क्लाउडबर्स्ट और बाढ़ में दर्जनों लोगों की जान चली गई थी, जिससे यात्रा पर भी असर पड़ा था. आपदा के लगभग एक साल बाद श्रद्धालु फिर से बड़ी संख्या में माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. इस बार प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया है. सभी यात्रियों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य किया गया है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता और निगरानी सुनिश्चित की जा सके. श्रद्धालुओं का कहना है कि पिछले हादसे के बावजूद उनकी आस्था अडिग है. प्रशासन और श्रद्धालुओं दोनों को उम्मीद है कि इस वर्ष यात्रा में पिछले साल की तुलना में अधिक संख्या में भक्त शामिल होंगे.

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित प्रसिद्ध मचैल माता तीर्थयात्रा एक बार फिर शुरू हो गई है. पिछले वर्ष चिशोती गांव में आए विनाशकारी क्लाउडबर्स्ट और बाढ़ में दर्जनों लोगों की जान चली गई थी, जिससे यात्रा पर भी असर पड़ा था. आपदा के लगभग एक साल बाद श्रद्धालु फिर से बड़ी संख्या में माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. इस बार प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया है. सभी यात्रियों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य किया गया है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता और निगरानी सुनिश्चित की जा सके. श्रद्धालुओं का कहना है कि पिछले हादसे के बावजूद उनकी आस्था अडिग है. प्रशासन और श्रद्धालुओं दोनों को उम्मीद है कि इस वर्ष यात्रा में पिछले साल की तुलना में अधिक संख्या में भक्त शामिल होंगे.

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