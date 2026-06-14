दिल्ली में यमुना नदी को साफ और पुनर्स्थापित करने के मकसद से शुरू किया गया 'मां यमुना नदी तट स्वच्छता अभियान' रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में शुरू हुआ. दिल्ली सरकार की इस पहल का उद्देश्य नदी के किनारों से कचरा हटाना, आसपास के क्षेत्रों को साफ करना, नदी के संरक्षण और सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है.

नदी से गाद निकालने और खरपतवार हटाने समेत मशीनों से सफाई के लिए उच्च क्षमता वाली मशीनों को लगाया गया था. यमुना सफाई अभियान की देखरेख कर रहे टास्क फोर्स के अधिकारियों के अनुसार, रविवार की ये पहल एक बार का प्रयास नहीं बल्कि एक सतत अभियान का हिस्सा थी.

यमुना के 28 घाटों पर शुरू की गई इस पहल का मकसद नदी की पुरानी शान को वापस लाना है, जिससे दिल्ली के लोगों को एक साफ और सुरक्षित नदी मिल सके