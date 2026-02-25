LIVE इजरायल की संसद से पीएम मोदी का संबोधन - PM MODI ADDRESSES ISRAEL PARLIAMENT
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 25, 2026 at 9:29 PM IST|
Updated : February 25, 2026 at 9:47 PM IST
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल दौरे पर हैं. जहां वे इजरायल की संसद से अपना संबोधन दे रहे हैं. अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए लगातार और मिलकर दुनिया भर में कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं भी होने वाला आतंक हर जगह शांति के लिए खतरा है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि यहूदी समुदाय भारत में बिना किसी ज़ुल्म या भेदभाव के डर के रहते आए हैं. उन्होंने अपने विश्वास को बनाए रखा है और समाज में पूरी तरह से हिस्सा लिया है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत तेज गति से विकास की ओर अग्रसर है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल दौरे पर हैं. जहां वे इजरायल की संसद से अपना संबोधन दे रहे हैं. अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए लगातार और मिलकर दुनिया भर में कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं भी होने वाला आतंक हर जगह शांति के लिए खतरा है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि यहूदी समुदाय भारत में बिना किसी ज़ुल्म या भेदभाव के डर के रहते आए हैं. उन्होंने अपने विश्वास को बनाए रखा है और समाज में पूरी तरह से हिस्सा लिया है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत तेज गति से विकास की ओर अग्रसर है.