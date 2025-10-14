लखनऊ की तैय्यबा का शौक बना कमाई का जरिया, 'नवाबी साबुन' से अब आप भी नहा सकते हैं, 300 महिलाओं को बना रहीं आत्मनिर्भर - SOAP
Published : October 14, 2025 at 10:36 PM IST
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तैय्यबा जो नवाबों के खानदान से ताल्लुक रखती हैं, लोगों के नहाने के लिए 'नवाबी साबुन' तैयार कर रही है, तैय्यबा 300 महिलाओं को रोजगा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बना रही हैं.
तय्यबा बेगम सैयद के पति एक बड़े कारोबारी थे. कोरोना के दौरान किडनी की बीमारी हुई. कारोबार ठप हो गया. घर का जिम्मा बेगम के कंधों पर आ गया. फिर इन्होंने साबुन को ही कमाई का जरिया बना लिया.
तय्यबा इस कारोबार को मुंबई तक ले जाने की हसरत रखती हैं. जल्द ही वो परफ्यूम बनाने की शुरूआत करने वाली है. जिससे फिर से नवाबी खुसबू का दौर जिंदा हो सके.
