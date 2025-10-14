उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तैय्यबा जो नवाबों के खानदान से ताल्लुक रखती हैं, लोगों के नहाने के लिए 'नवाबी साबुन' तैयार कर रही है, तैय्यबा 300 महिलाओं को रोजगा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बना रही हैं.

तय्यबा बेगम सैयद के पति एक बड़े कारोबारी थे. कोरोना के दौरान किडनी की बीमारी हुई. कारोबार ठप हो गया. घर का जिम्मा बेगम के कंधों पर आ गया. फिर इन्होंने साबुन को ही कमाई का जरिया बना लिया.

तय्यबा इस कारोबार को मुंबई तक ले जाने की हसरत रखती हैं. जल्द ही वो परफ्यूम बनाने की शुरूआत करने वाली है. जिससे फिर से नवाबी खुसबू का दौर जिंदा हो सके.