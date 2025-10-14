ETV Bharat / Videos

लखनऊ की तैय्यबा का शौक बना कमाई का जरिया, 'नवाबी साबुन' से अब आप भी नहा सकते हैं, 300 महिलाओं को बना रहीं आत्मनिर्भर - SOAP

Published : October 14, 2025 at 10:36 PM IST

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तैय्यबा जो नवाबों के खानदान से ताल्लुक रखती हैं, लोगों के नहाने के लिए 'नवाबी साबुन' तैयार कर रही है, तैय्यबा 300 महिलाओं को रोजगा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बना रही हैं.

तय्यबा बेगम सैयद के पति एक बड़े कारोबारी थे. कोरोना के दौरान किडनी की बीमारी हुई. कारोबार ठप हो गया. घर का जिम्मा बेगम के कंधों पर आ गया. फिर इन्होंने साबुन को ही कमाई का जरिया बना लिया.

तय्यबा इस कारोबार को मुंबई तक ले जाने की हसरत रखती हैं. जल्द ही वो परफ्यूम बनाने की शुरूआत करने वाली है. जिससे फिर से नवाबी खुसबू का दौर जिंदा हो सके.

