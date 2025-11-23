ETV Bharat / Videos

लखनऊ कॉन्सर्ट में पहुंचे यो यो हनी सिंह को सुनने उमड़े फैन्स, युवाओं ने जमकर उठाया लुत्फ - YO YO HONEY SINGH IN LUCKNOW

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 23, 2025 at 8:14 AM IST

|

Updated : November 23, 2025 at 9:28 AM IST

1 Min Read
लखनऊ : सूखा नशा नहीं करना है, अगर कोई बोले कि यह भगवान भोलेनाथ का प्रसाद है. फिर भी आपको नशा बिल्कुल नहीं करना है, यह सेहत और समाज दोनों के लिए नुकसानदायक होता है. यह बातें शुक्रवार को लखनऊ कॉन्सर्ट में पहुंचे गायक रैपर सिंगर यो यो हनी सिंह ने फैंस से कहीं. सरोजनीनगर क्षेत्र के आशियाना स्थित स्मृति उपवन में यो यो हनी सिंह ने स्टेज परफॉर्मेंस दिया. इस दौरान फैंस उनके गीतों पर झूमते रहे. कॉन्सर्ट में करीब 25 हजार लोग पहुंचे थे. यहां भीड़ नियंत्रित करने के लिए दिल्ली से करीब 250 बाउंसर पहुंचे थे. इसके अलावा वॉलिंटियर्स भी लगे हुए थे. हनी सिंह ने 1 घंटा 50 मिनट के परफॉर्मेंस में करीब 20 से ज्यादा गाने गए. विधायक राजेश्वर सिंह के लिए हनी सिंह ने कहा-राजेश्वर भैया से हमारे बहुत पुराने और गहरे संबंध हैं. जब यह दिल्ली में रहते हैं, तो हमारी माताजी और ये साथ में ही मॉर्निंग वॉक करते हैं. हमारी माताजी भैया को बहुत प्यार करती हैं. 

Last Updated : November 23, 2025 at 9:28 AM IST

