केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणि को देश का अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) नियुक्त किया है. वह 30 मई 2026 को अनिल चौहान की जगह लेंगे. CDS का पद भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच तालमेल का सबसे अहम सैन्य पद माना जाता है. फिलहाल राजा सुब्रमणि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में मिलिट्री एडवाइजर हैं. 40 साल से ज्यादा लंबे सैन्य करियर में उन्होंने असम में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, जम्मू-कश्मीर में इन्फैंट्री ब्रिगेड और पश्चिमी मोर्चे पर स्ट्राइक कोर का नेतृत्व किया है. उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल समेत कई सैन्य सम्मान मिल चुके हैं.