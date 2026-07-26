ईरानी जलक्षेत्र में भारतीय LPG टैंकर पर हमला हुआ है. टैंकर पर अफ्रीकी देश मोजाम्बिक का झंडा लगा हुआ था. ईरान स्थित भारतीय दूतावास के मुताबिक, टैंकर दिशा पर सवार सभी 28 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं. दूतावास ने कहा कि वह चालक दल के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों से लगातार संपर्क में है. वहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हमले की निंदा की है. उन्होंने कहा कि भारत इस बात पर जोर देता है कि अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग सुरक्षित और बिना बाधा के रहने चाहिए, जो पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक हों. किसी भी हालत में नाविकों, असैन्य शिपिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों को मंजूरी नहीं दी जा सकती. वहीं, भारत के समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विस लाइसेंस कंपनियों को सलाह दी थी कि अगले आदेश तक होर्मुज स्ट्रेट से यात्रा करने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों को तैनात न करें.

निदेशालय ने कहा कि फारस की खाड़ी के इलाके में भारतीय नाविकों पर हमले की घटनाओं और क्रू मेंबर्स की मौत को देखते हुए नाविकों के हितों की रक्षा जरूरी है.