संसद में उठा LPG संकट का मुद्दा, खरगे बोले- पांच हजार में कुछ लोग खरीद रहे सिलेंडर, जेपी नड्डा का पलटवार - LPG CRISIS ISSUE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 16, 2026 at 10:31 PM IST
संसद में सोमवार को राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने एलपीजी संकट का मुद्दा उठाया. उन्होंने दावा किया कि कुछ लोग पांच हजार या इससे ज्यादा में सिलेंडर खरीद रहे हैं. जिसका जवाब देते हुए राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर लोगों को उकसाने का आरोप लगाया. वही राज्यसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के चलते भारतीय विमानन कंपनियों ने अब तक 4,335 फ्लाइट्स और विदेशी एयरलाइंस ने 1,187 फ्लाइट्स कैंसिल की हैं. राज्यसभा में टीएमसी ने चुनाव आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल में मुख्य सचिव, गृह सचिव सहित शीर्ष आधिकारियों के हटाने के विरोध में वॉक आउट किया. तो संसद के बजट सत्र से दूसरे फेज के छठवें दिन सदन में एलपीजी संकट, पश्चिम एशिया तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई.
संसद में सोमवार को राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने एलपीजी संकट का मुद्दा उठाया. उन्होंने दावा किया कि कुछ लोग पांच हजार या इससे ज्यादा में सिलेंडर खरीद रहे हैं. जिसका जवाब देते हुए राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर लोगों को उकसाने का आरोप लगाया. वही राज्यसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के चलते भारतीय विमानन कंपनियों ने अब तक 4,335 फ्लाइट्स और विदेशी एयरलाइंस ने 1,187 फ्लाइट्स कैंसिल की हैं. राज्यसभा में टीएमसी ने चुनाव आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल में मुख्य सचिव, गृह सचिव सहित शीर्ष आधिकारियों के हटाने के विरोध में वॉक आउट किया. तो संसद के बजट सत्र से दूसरे फेज के छठवें दिन सदन में एलपीजी संकट, पश्चिम एशिया तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई.