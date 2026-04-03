पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण एलपीजी की कीमतों में उछाल और सप्लाई में बाधा ने भारत की फूड इंडस्ट्री को गहरे संकट में डाल दिया है. कमर्शियल गैस महंगी होने से रेस्टोरेंट मालिक स्टाफ घटाने, मेन्यू छोटा करने और कीमतें बढ़ाने पर मजबूर हैं. कई छोटे रेस्टोरेंट और स्ट्रीट वेंडर्स अस्थायी रूप से बंद हो रहे हैं. ग्राहकों को भी महंगे खाने का सामना करना पड़ रहा है. विशेषज्ञों के अनुसार, यदि जल्द राहत नहीं मिली तो बड़े स्तर पर कारोबार बंद हो सकते हैं और हजारों नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं. इंडस्ट्री ने सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है.