ETV Bharat / Videos

अगस्त से आम आदमी को बड़ी राहत, 200 रुपये से ज्यादा सस्ता हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर; चेक करें नए रेट! - BUSINESS NEWS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
LPG COMMERCIAL GAS CYLINDER PRICE CUT IN AUGUST (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 1, 2026 at 5:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अगस्त महीने की शुरुआत एक बड़ी राहत की खबर के साथ हुई है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने 19 किलो वाले कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती का ऐलान किया है. नई दरों के मुताबिक, दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 202 रुपये सस्ता होकर ₹2,728 का हो गया है, जबकि कोलकाता में 209 रुपये की कमी के बाद इसकी कीमत ₹2,872.50 हो गई है.

इसके अलावा, 5 किलो वाले फ्री ट्रेड LPG सिलेंडर के दाम में भी 13 रुपये की कटौती की गई है. हालांकि, आम घरों में इस्तेमाल होने वाले 14 किलो वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसका मतलब है कि होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों को इस कटौती का सीधा फायदा मिलेगा.

अगस्त महीने की शुरुआत एक बड़ी राहत की खबर के साथ हुई है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने 19 किलो वाले कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती का ऐलान किया है. नई दरों के मुताबिक, दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 202 रुपये सस्ता होकर ₹2,728 का हो गया है, जबकि कोलकाता में 209 रुपये की कमी के बाद इसकी कीमत ₹2,872.50 हो गई है.

इसके अलावा, 5 किलो वाले फ्री ट्रेड LPG सिलेंडर के दाम में भी 13 रुपये की कटौती की गई है. हालांकि, आम घरों में इस्तेमाल होने वाले 14 किलो वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसका मतलब है कि होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों को इस कटौती का सीधा फायदा मिलेगा.

For All Latest Updates

TAGGED:

COMMERCIAL LPG
GAS CYLINDER PRICE
1 AUGUST RULES
BUSINESS NEWS
LPG PRICE CUT

संबंधित ख़बरें

IRAN TENSION LATEST NEWS IN HINDI

ईरान पर नए हमले की तैयारी में अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद भड़का तेहरान, दी ये बड़ी धमकी!

August 1, 2026 at 5:20 PM IST
मैं प्रदर्शनकारी छात्रों को माफ करता हूं- मोदी

PM मोदी बोले- मुझे और मेरी स्वर्गीय मां को दी गईं गालियां, फिर भी प्रदर्शनकारी छात्रों को करना चाहता हूं माफ

August 1, 2026 at 4:38 PM IST
अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन को उम्रकैद

अंकित शर्मा हत्याकांड: दोषी ताहिर हुसैन को कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

August 1, 2026 at 3:41 PM IST
SUPREME COURT DECISION ON INDIANS IN RUSSIA UKRAINE WAR

रूस में मारे गए भारतीयों पर SC का बड़ा आदेश, विदेश मंत्रालय कराएगा DNA मैचिंग और दिलाएगा मुआवजा!

August 1, 2026 at 2:01 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.