तमिलनाडु के कई हिस्सों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान भारी बारिश हुई. तिरुवल्लूर जिले के पल्लिपट्टू में सबसे ज्यादा 15 सेंटीमीटर और तिरुनेलवेली के नालुमुक्कू में 12 सेंटीमीटर तक बारिश हुई. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले दो से तीन दिनों तक तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. चेन्नई और आसपास के जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है. ऐसी स्थिति बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब का क्षेत्र बनने से हो रही है. जिसकी वजह से 27 अक्तूबर तक तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश और ओडिशा समेत कई राज्यों में चक्रवातीय तूफान आने की भी आशंका है. चक्रवातीय तूफान की आशंका को देखते हुए इंडियन कोस्ट गार्ड ने मछुआरों से समुद्र में नहीं जाने की अपील की है.. साथ ही.. जो लोग समुद्र में है.. उन्हें 27 अक्तूबर से पहले समुद्र तक पर पहुंचने का निर्देश दिया जा रहा है.. उधर ओड़िशा में भी प्रशासन लगातार अलर्ट मोड में है और किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारी की जा रही है.