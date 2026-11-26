केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है और उनके पासपोर्ट में पाई गई अनियमितताओं का असर उनकी भारतीय नागरिकता पर पड़ सकता है. जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने इस मामले में केंद्रीय विदेश मंत्रालय और क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को करने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा ने कहा कि मुंबई पुलिस ने 22-23 नवंबर को सौरव दास के खिलाफ लुकआउट जारी किया था. शर्मा ने कहा कि इसे उचित फोरम पर उठाना चाहिए. सौरव दास को 23 नवंबर 2026 की रात को, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लंदन जाने वाली उड़ान में सवार होने से रोक दिया गया. इमिग्रेशन अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट के विवरण में कुछ गड़बड़ियां पाई थीं.