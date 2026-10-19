कालकाजी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, नवरात्रि के आखिरी दिन मां कालका के दर्शन को लगीं लंबी कतारें

नई दिल्ली: शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक और सिद्धपीठ कालकाजी मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा. अलसुबह से ही माता कालका के दर्शन के लिए मंदिर परिसर में लंबी कतारें देखी गईं, जहां 'जय माता दी' और 'सांचे दरबार की जय' के उद्घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया. मंदिर में भारी भीड़ के बावजूद प्रशासन की चुस्त व्यवस्था के चलते श्रद्धालु सुगमता से माता के दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं. आपको बता दे कालकाजी मंदिर में सालों भर माता कालका के दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखी जाती है, लेकिन नवरात्र के अवसर पर कालकाजी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए पूजा का विशेष आयोजन होता है. मंदिर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे के साथ ही सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है.