नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में इन दिनों भीषण सर्दी पड़ रही है. लेकिन यहां के पर्यटन स्थलों को देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है. इसी कड़ी में लोटस टेंपल को देखने के लिए पर्यटक 300 मीटर लंबी लाइन में लगकर प्रवेश द्वार तक पहुंच रहे हैं. इसी बीच ईटीवी भारत की टीम ने पर्यटकों से बातचीत की. पर्यटकों ने कहा कि हम लोग सर्दी की छुट्टी में बच्चों के साथ दिल्ली में टूरिस्ट प्लेस देखने के लिए दिल्ली पहुंचे है. यहां ठंड ज्यादा है, लेकिन घूमने में अच्छा लग रहा है. लोटस टेंपल के बारे में बहुत सुना और किताबों में पढ़ा था. आज उसे देखने के लिए हम लोग यहां पहुंचे हैं. दिल्ली में ठंड ज्यादा है इसके बावजूद पर्यटकों की संख्या में काफी उत्साह देखा जा रहा है.