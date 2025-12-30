ETV Bharat / Videos

दिल्ली में प्रदूषण और कड़ाके की ठंड के बावजूद लोटस टेंपल को देखेन के लिए पर्यटकों की लगी लंबी लाइन

लोटस टेंपल को देखेन के लिए लगी लंबी लाइन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 30, 2025 at 4:28 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में इन दिनों भीषण सर्दी पड़ रही है. लेकिन यहां के पर्यटन स्थलों को देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है. इसी कड़ी में लोटस टेंपल को देखने के लिए पर्यटक 300 मीटर लंबी लाइन में लगकर प्रवेश द्वार तक पहुंच रहे हैं. इसी बीच ईटीवी भारत की टीम ने पर्यटकों से बातचीत की. पर्यटकों ने कहा कि हम लोग सर्दी की छुट्टी में बच्चों के साथ दिल्ली में टूरिस्ट प्लेस देखने के लिए दिल्ली पहुंचे है. यहां ठंड ज्यादा है, लेकिन घूमने में अच्छा लग रहा है. लोटस टेंपल के बारे में बहुत सुना और किताबों में पढ़ा था. आज उसे देखने के लिए हम लोग यहां पहुंचे हैं. दिल्ली में ठंड ज्यादा है इसके बावजूद पर्यटकों की संख्या में काफी उत्साह देखा जा रहा है.

संपादक की पसंद

